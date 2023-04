Bankrott-Angst: IWF gewährt Rekordkredit an Ukraine

Der Westen befeuert den Krieg in der Ukraine weiterhin kräftig. Mit einem Rekordkredit soll die offenbar drohende Insolvenz des osteuropäischen Landes abgewehrt werden. Nur Rechte und Linke gemeinsam können den Kriegs-Irrsinn stoppen. Lesen Sie dazu unsere aktuelle COMPACT-Ausgabe zum Thema der rettenden Querfront von Rechts und Links. Hier mehr erfahren.



Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds (IWF) genehmigt Kredithilfen für die Ukraine im Rekordvolumen von 15,6 Milliarden US-Dollar. Es ist der größte Kredit für die Ukraine seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar 2022, der eine Laufzeit von vier Jahren aufweist. Zudem genehmigt der IWF damit erstmals ein größeres Paket für ein Land, das sich im Krieg befindet. Westliche Gläubiger – darunter Deutschland – räumten die Hürden für die IWF-Hilfen aus dem Weg.

Ukraine vor dem Staatsbankrott

Die Ukraine dürfte auf die westlichen Gelder dringend angewiesen sein. Zu Beginn dieses Jahres teilte das ukrainische Wirtschaftsministerium mit, dass die Wirtschaft des Landes 2022 um 30,4 Prozent gesunken war. Die russische Wirtschaft hingegen bleibt bislang erstaunlich stabil. Für das laufende Jahr prognostiziert der IWF sogar, dass die Wirtschaft Russlands weniger stark schrumpfen wird als die britische oder die deutsche Wirtschaft.

Die vom Westen bereitgestellten massiven Finanzspritzen tragen somit kräftig zur Verlängerung des Krieges in der Ukraine bei. Gerade die Europäer verstoßen damit objektiv gegen ihre eigenen Interessen. Der US-Ökonom Jeffrey Sachs beispielsweise hat die Europäer in mehreren Interviews davor gewarnt, dass die USA in der Ukraine einen langen Krieg auf europäischem Boden anstreben würden. Deshalb sollte aus seiner Sicht die EU an einer schnellen Verhandlungslösung interessiert sein.

„USA geht es um globale Vorherrschaft“

So äußerte der weltbekannte Ökonom noch am 1. April 2022 in einem Interview mit der Welt:

„Biden hat in der Tat gesagt, dass wir uns für einen langen Konflikt wappnen sollen. Das ist eine schreckliche Idee. Ein langjähriger Kampf; da spricht ein alter amerikanischer Mann mit Erinnerungen aus dem Kalten Krieg. Da spricht kein Mann der Zukunft. (…) Die USA betreiben Expansionspolitik. Das ist der Geist in Washington. Der USA geht es um die Vorherrschaft in der Welt.“

Scheinbar hat Sachs die Intentionen der USA genau richtig eingeschätzt. Der Krieg in der Ukraine tobt nun länger als 13 Monate. Erst Anfang März dieses Jahres legte Washington mit weiteren Waffenlieferungen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar nach.

Neues Luftabwehrsystem für die Ukraine

In dem neuen Paket enthalten sind unter anderem zusätzliche Munitionspakete für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Drohnen unter anderem vom Typ Switchblade oder Ausrüstung zur Minenräumung. Die Rüstungsgüter werden diesmal direkt bei der US-Waffenindustrie bestellt und stammen nicht aus den Beständen der US-Armee.

Die gelieferten und angekündigten US-Hilfen belaufen sich jetzt auf 73,1 Milliarden Euro gegenüber 54,9 Milliarden Euro der EU. Mittlerweile wurde der Ukraine also Hilfe über 128 Milliarden Euro geliefert oder versprochen. Offensichtlich befürchtet Biden, dass die russische Offensive, die derzeit gerade läuft, erfolgreich sein könnte, also werden nochmals große Mengen an Waffen über den Großen Teich geschickt.

Der Ukraine-Krieg wird zum gigantischen Aufrüstungsprojekt, das die Taschen der US-Industrie füllt. Gleichzeitig betreibt man die Schwächung Russlands, blockiert eine europäisch-russische Annäherung und setzt so die eigenen geopolitischen Doktrinen um. Die Verlierer dieser Entwicklung sitzen in Europa, das die Hauptlast der Sanktionen trägt und nun mit dem größten Krieg seit 1945 auf dem Kontinent zurechtkommen muss.

