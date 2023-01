Baerbocks Krieg: Wir halten dagegen!

Geht es jetzt ums Ganze? Nach dem Berliner Panzer-Beschluss lassen bestimmte Töne aus der Ukraine und aus Berlin jedenfalls aufhorchen.

So sagte der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak laut Handelsblatt in einem Youtube-Interview:

„Die Ukraine hat mit Luftangriffen auf russische Großstädte wie Moskau, St. Petersburg und Jekaterinburg gedroht, falls Russland die Attacken auf zivile Infrastruktur wie die Stromversorgung nicht stoppen sollte.“

Dazu passt, was der grünen Außenministerin Annalena Baerbock am vergangenen Donnerstag beim Europarat in Straßburg herausrutschte:

„Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Zwar beeilte sich das Auswärtige Amt am Freitagmorgen, klarzustellen, dass diese Formulierung angeblich nicht bedeute, dass Deutschland Kriegspartei sei, doch der Geist ist nun vollends aus der Flasche. In Moskau hat man die Wortmeldung Baerbocks genau registriert.

Unsere Friedensoffensive

Die Bild-Zeitung titelte gestern denn auch: „Beginnt jetzt der 3. Weltkrieg?“ Genau das könnte die logische Folge des Berliner Panzerbeschlusses sein, wie die Februar-Ausgabe von COMPACT in dem Dossier „Auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg“ auf zwölf Seiten aufzeigt. In COMPACT 2/2023 finden Sie dazu folgende Beiträge:

⬛️ Deutschland führt Krieg: Panzer-Kanzler im Stellungskrieg

⬛️ Frau mit Stahlhelm: Strack-Zimmermann als Lady Macbeth

⬛️ Kommandozentrale der Ostfront: Ramstein als Pfahl im deutschen Fleisch

⬛️ Vom Scheitern eines Blitzkrieges: Erinnerungen an das Unternehmen Barbarossa

