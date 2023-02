Ausländer-Gewalt: Serienmorde an Senioren

Serienmorde an Senioren. Aufatmen in Schwäbisch Hall. Heute verkündete die Polizei die Festnahme des mutmaßlichen Mörders von drei Rentnerinnen, ein 31-Jähriger vom Balkan. Die brutalen Raubüberfälle in umliegenden Dörfern hatten die Bevölkerung über Jahre in Schrecken gehalten. Die Bluttaten von Schwäbisch-Hall werfen ein Licht auf ein tabuisiertes Thema: Gewaltkriminalität von Ausländern an Rentern, vor allem an wehrlosen Frauen.

Öl-Embargo: Birgit Bessin im Gespräch

Gedenken: 80 Jahre Stalingrad

Freddy: Einzug in die Bunte Wehr

Atomkrieg: Der Deutsche Michel zuerst

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich die Gleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.