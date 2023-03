Asyl-Wahn: Greifswald steht auf!

Die Asylkrise ist zurück! Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern spitzt sich die Lage immer weiter zu. COMPACT war vor Ort und hat mit den Betroffenen gesprochen. Unsere große Reportage dazu lesen Sie in der April-Ausgabe mit dem Titelthema „Querfront“.

Der neue Asyl-Tsunami hat Meck-Pomm voll erwischt: Alle sechs Landkreise sehen sich am Limit. Trotzdem will die Politik riesige Containerdörfer errichten. So auch im Greifswalder Ostseeviertel.

Der ursprüngliche Plan des Bürgermeisters: 500 Migranten auf einer Brachfläche im Wohngebiet. In direkter Nähe von Schule, Kindergarten und Turnhalle. Doch das ließen sich die Einwohner nicht gefallen. Sie gingen auf die Straße und sammelten Unterschriften für einen Bürgerentscheid – 7.000 in nur 14 Tagen! Jetzt muss die Stadtverwaltung reagieren.

▶️ Wir haben mit einigen der Asyl-Rebellen gesprochen. Wie sie die Situation schildern und was aus ihrer Ansicht getan werden muss sehen Sie in dem Video oben.

Außerdem war COMPACT vor Ort – und zwar in dem mittlerweile bundesweit bekannten Dorf Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg. Unsere Reportage „Die Küste brennt“ lesen Sie in der April-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Querfront – Wie Rechte und Linke die Kriegstreiber stoppen können“. Ein Auszug:

„Bis Ende Januar wussten außerhalb der Region wohl nur die allerwenigsten von der Existenz Upahls. Das änderte sich, als der Landkreis Nordwestmecklenburg verkündete, dort eine Containersiedlung für 400 Migranten errichten zu wollen – die meisten von ihnen junge Männer aus Syrien und Afghanistan. Deutschlandweit sorgte dieser Beschluss für Schlagzeilen. Denn dadurch würde sich die kleine Gemeinde schlagartig fast verdoppeln. ‚Das ist ein Wahnsinn mit Ansage!‘, meint Martin Lübbert, Finanzberater aus Testorf, einem Nachbarort von Upahl. Der Familienvater, der mit Megafon auf die Straße geht, bangt vor allem um die innere Sicherheit: ‚Es bildet sich Langeweile, und junge Männer kommen nun mal auf komische Gedanken. Das ist völlig unabhängig von der Hautfarbe, von der Herkunft. Das wird ein Moloch. Da wird es Opfer geben.‘ (…) ‚Aufstand! Aufstand!‘, tönt es am 10. März durch die Straßen von Grevesmühlen. Über die Fassaden aus Fachwerk und Backstein zuckt das Blaulicht der Polizei. Rund 800 Menschen sind trotz Schnee und eisiger Kälte auf den Beinen. Sie freuen sich über den Baustopp in Upahl, halten ihn aber auch für trügerisch. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben. Darum bleiben sie laut, schlagen Trommeln, drehen Rasseln und läuten mit Kuhglocken. Selbst Rentner, Kinder und Hunde laufen mit. Auf mitgebrachten Fahnen streckt das regionale Wappentier, der Mecklenburger Auerochse, seine Zunge heraus.“

