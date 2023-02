Asyl-Irrsinn: Kirche schmeißt Rentner aus Heim

Wohin mit den Migranten? Das fragen sich immer mehr Kommunen angesichts des aktuellen Asyl-Ansturms. Im Berliner Wedding müssen jetzt 110 Senioren ihr Heim verlassen, um Platz zu schaffen. Dass ältere Menschen einfach auf der Straße landen, ist leider kein neues Phänomen in diesem Land. Im aktuellen Fall war es ausgerechnet eine Organisation der evangelischen Kirche, die als Betreiberin den Bewohnern gekündigt hat. Was hat das noch mit christlicher Nächstenliebe zu tun? Und was ist das für ein Staat, der so mit seinen Rentnern umgeht?

Das sind einige unserer weiteren Themen:

Dresden: Strache und Höcke

Realsatire: Best-of Baerbock

Ukraine: Wie ist der Stand?

Frankreich: Raus aus der NATO!

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich dieGleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.