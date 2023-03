Asyl-Flut: „Wir bewältigen das nicht mehr“

Die Politik der offenen Grenzen hat Deutschland im Würgegriff. In Berlin fand gestern eine Zusammenkunft frustrierter Kommunalpolitiker statt. Was in der BRD wirklich los ist, zeigt das COMPACT-Magazin „Berlin ist überall“ auf. Hier mehr erfahren.

„Die Aufnahmekapazitäten der Städte und Gemeinden sind weitgehend erschöpft. Die Landräte und Oberbürgermeister rufen immer verzweifelter um Hilfe. Sie erhalten aus Berlin keine Antwort.“ Das sind wahre Worte. Allerdings stammen sie von Friedrich Merz, dem Faktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, also einem Mitschuldigen an der Situation. Er veranstaltete in dieser Woche einen Kommunalgipfel, auf dem frustrierte Politiker bundesdeutscher Gemeinde und Städte ihren Unmut formulieren und wieder nach Hause fahren durften. Ihnen zuzuhören aber lohnte trotzdem.

Die Not ist groß

200 Bürgermeister und Landräte waren es, die am Donnerstag zu der Veranstaltung im Paul-Löbe-Haus in Berlin anrückten. Die Vertreter von CDU und CSU bekamen dabei selbst reichlich Frust zu spüren. Denn natürlich war es CDU-Kanzlerin Merkel, die uns diese selbstmörderische „Wir schaffen das“-Politik aufgezwungen hatte.

Jetzt ist die Not groß, Kommunalpolitiker werden mit den Folgen unkontrollierter Massenzuwanderung von der Bundesregierung im Stich gelassen. Christian Haase, Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU, zählte zu den Veranstaltern des Gipfels. Er führt aus:

„Immer mehr Bürgermeister und Landräte schlagen Alarm: Sie können keinen weiteren Zuzug verkraften. Einzig die Bundesregierung scheint den Ernst der Lage nicht wirklich zu erkennen.“

Die meisten Kommunalpolitiker, die am Donnerstag zu Wort kamen, beklagten die Überforderung bei der Unterbindung immer neuer Zuwanderer. „Wir haben innerhalb eines Jahres 80 Wohnungen angemietet“, schildert beispielsweise der Bürgermeister von Ilsede die Lage in seiner kleinen Gemeinde bei Peine in Niedersachsen. Die Bevölkerung reagiere ungehalten auf dieses „Wegmieten“, es braue sich schlechte Stimmung zusammen.

Bürger fordern Umdenken

Das Thema ist heiß, auch wenn es in bundesdeutschen Mainstream-Medien mühevoll unter den Tisch gekehrt wird. Zwei Drittel der Bürger aber halten es für notwendig, dass der Bund die Kommunen in dieser Frage besser unterstützt, so eine Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen.

Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sind wieder fast 60.000 Asylanträge gestellt worden. Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster: „Viele Städte sind bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zunehmend am Limit.“

Auch ein SPD-Bürgermeister aus Baden-Württemberg war zu der Veranstaltung angereist. Er berichtete, wie er auf der Sitzung einer Bürgerversammlung die Entscheidung zu verteidigen hatte, Migranten in einem Hotel seiner Gemeinde unterzubringen. „Da ist man als Bürgermeister allein. Und da ist Stimmung im Haus“, schildert er den Unmut.

Im COMPACT-Magazin „Berlin ist überall“ heißt es:

„Die Probleme sind hausgemacht, allen voran die Masseneinwanderung und die Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel, Stadtteile. Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität, Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.“

Die neuen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik sprechen Bände. Nie gab es mehr Messerattacken, der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger an der stark angestiegenen Raubkriminalität liegt jetzt schon bei 29,3 Prozent.

Der CSU-Bürgermeister von Bad Tölz brachte es im Rahmen des Kommunalgipfels auf den Punkt: „Wir müssen feststellen: Wir bewältigen das nicht mehr“. Bald schon dürften die ehrenamtlichen Tafeln nicht mehr arbeitsfähig seien. Und er sagt, was viele seiner Kollegen denken: „Wir brauchen nicht nur mehr Geld, wir brauchen Steuerung und Rückführung.“

Auch weitere Bürgermeister erhoben Forderungen nach Abschiebungen oder wussten von straffälligen Zuwandern zu berichten. Der Bundesregierung wurde immer wieder vorgeworfen, sich wegzuducken und die Kommunalpolitik im Stich zu lassen.

Unterdessen ist Siegurd Heinze, parteiloser Landrat im Kreis Oberspreewald-Lausitz im südlichen Brandenburg, der Kragen geplatzt. Er hat als Reaktion auf eine mögliche weitere Aufnahme von Asylbewerbern gesagt: „Die Zeiten von Vielfalt, Toleranz und sicheren Häfen sind vorbei. Wer das nicht verstanden hat, ist nicht in der Realität angekommen!“ Die klaren Worte hatte für reichliche Aufmerksamkeit und viel Zustimmung aus der Bevölkerung gesorgt.

Das COMPACT-Magazin „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt" legt den Finger in die Wunde und verdeutlicht, wie nicht nur die Ampel-Politiker, sondern auch CDU und CSU in dieser Frage versagt haben.