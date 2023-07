Antifa will Rammstein-Konzert angreifen!

In der Hauptstadt wird es krachen, fragt sich nur in welcher Form. Rammstein gibt an diesem Wochenende ein Konzert in Berlin, doch die Antifa kündigt an, die Veranstaltung angreifen zu wollen. Der Berliner Senat hat indes bereits die After Show Partys verboten. Wer zieht die Fäden dieser Hasskampagne gegen die Band und insbesondere Till Lindemann und was hat die Bundesregierung damit zu tun?

Paul Klemm und André Poggenburg verraten Ihnen, mit was Sie an diesem Wochenende rechnen müssen.

Sie finden COMPACT-TV wichtig und gut und wollen dazu beitragen, dass wir unser – für Zuschauer kostenloses! – Programm weiter ausbauen? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Als Clubmitglied unterstützen Sie unsere Aufklärungsarbeit mit einem kleinen Monatsbeitrag – vor allem den Ausbau unsere kostenlosen Nachrichtensendung COMPACT.DerTag, unserem abendlichen Immunschutz gegen die Propaganda des Regimes.

COMPACT-Club ist das Netzwerk für alle, die frei leben und die Wahrheit verbreiten wollen. Wir sind viele – und wir werden immer mehr! Mit uns wächst das Geheime Deutschland! Jedes Clubmitglied erhält ein T-Shirt mit dem Slogan “Wir sind frei” – so finden sich dieGleichgesinnten. Hier gibt es alle Infos und das Beitrittsformular.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.