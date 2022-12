Annalena Baerbock – ein Konstrukt der USA?

Neben zahlreichen Lücken und Widersprüchen zeigt die Biographie von Außenministerin Annalena Baerbock einen konstanten Fixpunkt: die Interessen der USA. Der bekannte Investigativjournalist Gerhard Wisnewski hat sich auf die Spur begeben und fördert in seinem Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ Erstaunliches über Baerbock zutage. Hier mehr erfahren.

Nein, Annalena Baerbock ist kein Cyborg. Auch kein Alien. Die Person, die als Bundesaußenministerin zur globalen Great Reset-Avantgarde zählt, ist aus Fleisch und Blut. Aber wer ihre Biographie recherchieren will, gerät in seinen Strudel von Ungereimtheiten, Lücken und Widersprüchen – so dass die Identität sich geradezu auflöst.

Die Selbstauskünfte in ihrem Buch „Jetzt: Wie wir unser Land erneuern“ sind spärlich. Vor allem fehlt es ihren Schilderungen an konkreten Lebensmomenten. Das beginnt schon mit ihrer Kindheit: Aufgewachsen sei die gebürtige Hannoveranerin auf einem Bauernhof mit zwei Schwestern und zwei Cousinen, heißt es offiziell.

Das klingt wie das Märchen von Heidi aus der Heide, unschuldig in einem Meer aus Sonnenblumen. Tatsächlich stand das Refugium der Eltern im wohlhabenden Vorort Pattensen, der Gemeinde mit der höchsten Gastronomiedichte in der Region. Aber dort kennt kaum jemand Annalena Baerbock, obwohl sie dort angeblich erfolgreiche Trampolin-Springerin war.

Vollkommen im Dunkeln bleiben ihre Eltern – eine Sozialpädagogin und ein Maschinenbauer. Nicht einmal bei Baerbocks Wahlkampfveranstaltung in Pattensen tauchten sie auf. Der bekannte Investigativjournalist Gerhard Wisnewski kam nach seiner Recherche zu dem Ergebnis: ihre Herkunftsfamilie sowie ihre Kindheit sind kaum rekonstruierbar.

Dann: große Lücken bei der schulischen Ausbildung. Der Lebenslauf auf ihrer Website beginnt erst mit dem Jahr 2000. Danach absolvierte sie 2004-2005 ein Studium an der London School of Econonomics.

Das Problem ist nur: Um an dieser Elite-Uni (die bereits 14 Nobelpreisträger hervorbrachte) zugelassen zu werden, braucht man vorab einen Bachelor of Laws oder ein Staatsexamen. Aber beides hatte Baerbocks zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie aber erhielt sie die Zulassung?

Auffallend sind hingegen globale Vernetzungen: Die Verbundenheit der heutigen Außenministerin mit Amerika begann in ihrem 16. Lebensjahr, wo sie als Austauschschülerin nach Florida reiste. Inzwischen ist sie Mitglied der Atlantikbrücke, studierte an der – von Milliardären wie Rockefeller und Soros finanzierten – London School of Econonomics, ist bei Greenpeace unterwegs, bei der UNO-Flüchtlingshilfe und gehört last but not least zum „Young Global Leaders“-Programm des World Economy Forum unter Klaus Schwab: einer Kaderschmiede der globalen Elite.

Wie gelangt man in all diese Spitzenpositionen, wenn man, wie Baerbock immer wieder zeigt, über mangelhafte Bildung verfügt? Das reicht von „Kobold” statt Kobalt bis hin zu Stromspeicherung in den Netzen.

Zumindest entspricht die Ausrichtung besagter Vereine ihrer Politik: Deutsche Interessen spielen keine Rolle, selbst die Meinung ihrer Wähler ist ihr „egal“. Zum Nachteil der hiesigen Bevölkerung ist auch ihre bellizistische Außenpolitik: So hat sie Waffenlieferungen an die Ukraine derart forciert, dass selbst Bundeskanzler Olaf Scholz sie ausbremsen musste. Oder: Als der Konflikt um Taiwan anschwoll, hat Baerbock sofort Bündnistreue versichert.

Egal, wo dieUSA Support benötigen, Baerbock ruft sofort: Deutschland steht bereit. Gerhard Wisnewski vermutet: Baerbock ist eine reine Marionette transatlantischer Interessen. Ihre Biographie ist ein Konstrukt.

Und tatsächlich: In seinem neuen Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ enthüllt der Bestseller-Autor Dinge über Baerbock, die man noch nie in der Zeitung gelesen hat. Warum? Weil es ihr Bild in der Öffentlichkeit geradezu erschüttern würde.

Um so dringender ist die Korrektur der Baerbock-Konstrktion