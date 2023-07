AfD-Parteitag: Das sind die ersten 14 Plätze für Straßburg

Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Magdeburg die ersten 14 Plätze ihrer Liste für die Europawahl im kommenden Jahr gewählt. Das sind die Kandidaten für Straßburg.



Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Folgen Sie uns: t.me/CompactMagazin.

Die Europawahlliste der AfD nach jetzigem Stand: Platz 1: Maximilian Krah, Platz 2: Petr Bystron, Platz 3: René Aust Platz 4: Guido Reil, Platz 5: Christine Anderson, Platz 6: Marc Jongen, Platz 7: Markus Buchheit, Platz 8: Professor Dr. Hans Neuhoff, Platz 9: Irmhild Boßdorf, Platz 10: Arno Bausemer, Platz 11: Siegbert Droese, Platz 12: Tomasz Froelich, Platz 13: Anja Arndt, Platz 14: Mary Khan-Hohloch💥 🔷

Der Parteitag in Magdeburg wird am kommenden Wochenende fortgesetzt. Die AfD will 30 Kandidaten wählen, um in jedem Fall alle gewonnenen Mandate auch besetzen zu können.

Das ist keine blaue Welle mehr – das ist ein Tsunami! Der Königsweg zu einer Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. In Thüringen wird im Herbst kommenden Jahres gewählt. Der erste blaue Ministerpräsident ist möglich. Das wäre der halbe Weg zum Kanzleramt… Die blaue Welle rollt! Alle Infos zum AfD-Sommer und Interviews mit Höcke und Weidel in unserer brandaktuellen August-Ausgabe. Hier mehr erfahren!