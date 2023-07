Habeck fordert: „Wohlstand“ neu definieren

Der IWF bestätigt: Deutschland verharrt in einer Rezession. Und was will Wirtschaftsminister Robert Habeck dagegen tun? – Er fordert eine Neudefinition von Wohlstand… Eine brandaktuelle Generalabrechnung mit den grünen Irrsinnsplänen finden Sie in der Juni-Ausgabe des COMPACT-Magazins „Habeck in den Knast“ Hier mehr erfahren.

Geschafft! Jetzt ist es vom Internationalem Währungsfonds (IWF) bestätigt: Wieder einmal ist Deutschland das Schlusslicht: Während der Wachstumsquotient global bei 2,8 Prozent liege, verharre Deutschland weiter in Rezession. Dabei werde die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr auf Minus 0.3 Prozent geschätzt. Von 2000 befragten Betrieben rechnen 34 Prozent mit Senkung ihrer Produktion, nur 27 Prozent hoffen auf Steigerung.

Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts, konstatiert: „Die Lage der deutschen Wirtschaft verdüstert sich“. Klaus Wohlrabe, der für das Ifo-Institut 9000 Manager befragte, erläutert. Zwar könnten Unternehmen „die bestehenden Aufträge besser abarbeiten, weil die Lieferengpässe kontinuierlich zurückgehen. Aber es kommen weniger neue Aufträge nach.“

Man erinnere sich: vor knapp 20 Jahren galt Deutschland schon einmal als ökonomisches „Schlusslicht“, als „kranker Mann“ Europas. Und wie wurde das Problem „gelöst“? Indem der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder SPD) die Arbeitnehmer durch Hartz-Gesetze in den Billiglohnsektor zwang. Eine Ausbeutungspolitik, die Deutschland wieder „konkurrenzfähig“ machen sollte. Auf Kosten der Unterschicht.

Und wie reagiert die Ampel jetzt auf die – von ihr mitverschuldete – Wirtschaftsmisere? Auf wessen Kosten will man das Malheur diesmal „beheben“? Vor allem Grünen packen dazu ihr gesamtes Zynismus-Potenzial aus. So fordert der Grünen-Abgeordnete Johannes Wagner weitere Einschränkung zugunsten linksgrüner Ideologie:

„Wir (!) können noch so viel geben. Und haben auch eine moralische Verpflichtung dazu.“

Es sei ja soooo schade, dass viele Menschen nicht einsähen, „was für einen unglaublichen Wohlstand wir (!) in Deutschland haben“ – Wir? Verwechselt da jemand die Lebenssituation der Bürger mit dem eigenen, unverdient hohem Luxusstandard? Es ist ein Unterschied, ob man jeden Monat 10.000 Euro Diäten einfährt oder mit 800 im Monat auskommen muss.

Kinderbuchautor und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist da realistischer.

Bei einer Grünen-Veranstaltung (Flensburg) im August 2022 sagte er:

„Aber ganz klar und sicherlich für die Kommunalwahl das Thema wird sein, dass Menschen im nächsten halben Jahr Einkommen oder Wohlstand oder Geld verloren haben.“

Aber Habeck weiß auch ein Gegenmittel: Neue Kindermärchen müssen her. So wie die Mainstream-Presse vor 20 Jahren die Einführung der Hartz-Gesetze durch Forderung nach einer „Neudefinition“ von sozialer Gerechtigkeit „verteidigte“, so möchte der grüne Wirtschaftsminister jetzt ein neues Verständnis von Wohlstand erreichen:

„Mehr soziale und ökologische Faktoren: Habeck will Wohlstand neu vermessen. Das Wirtschaftsministerium sucht nach Wegen, Wohlstand jenseits der Wachstumszahlen zu definieren. Bevölkerung, Wissenschaft und Wirtschaft sind zur Teilnahme aufgerufen.“

– schreibt der Tagesspiegel im gehorsamen Ton. Man darf gespannt sein, was für tolle „Neudefinitionen“ da rauskommen. Eine wie vom BMWK-Staatssekretär Sven Giegold (Grüne) vielleicht? Der bemängelte nämlich:

„Das Bruttoinlandsprodukt zeigt nur die ökonomische Leistung.“

Dabei beinhalte „Wohlstand“ doch weitere Facetten wie den Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit. Soll das heißen: Auch wenn es Pleiten hagelt, ein paar zusätzliche Windräder wiegen das auf?

Die einzigen, die solche Nachrichten mit Befriedigung lesen dürften, sind die WEF-Ideologen. „Ihr werdet arm, aber glücklich sein“ wird in Deutschland 2023 zur Realität. Natürlich nur die erste Hälfte des Satzes.

