Brot bald Luxus? Das muss nicht sein!

Was tun, wenn man Brot braucht, aber sich selbst den Bäcker um die Ecke kaum noch leisten kann? Von den Strom- und Gaskosten ganz zu schweigen! Lutz Geißler hat die Antwort.

„Bäckerhandwerk in der Krise: Brot bald für zehn Euro?“, fragte kürzlich das ZDF. Und tatsächlich: Die Energiekosten fressen die Betriebe beinahe auf. Ohne Strom und Gas können die Bäckereien kein Brot und keine Brötchen herstellen – und genau das wird dank der Sanktions- und Energiepolitik der Bundesregierung immer teurer.

Wohl dem, der sein eigenes Brot backen kann – und das auch dann, wenn der Strom ausfällt, einem die Gaskosten über den Kopf wachsen oder wenn man unterwegs ist. „Wie soll das funktionieren?“, werden Sie nun denken.

Ganz einfach! Das zeigt Lutz Geißler mit seinem Ratgeber „Brot in der Not“. Ob in guten oder in schlechten Zeiten: dieses Buch nimmt Sie an die Hand, wenn man schnell, effektiv und vor allem günstig selbst vorsorgen will oder muss.

Geißler nennt in seinem Top-Ratgeber kurz und bündig Fallbeispiele, zeigt Lösungen auf und gibt viele Praxistipps, damit Sie sich in jeder Lebenslage mit eigenem Brot versorgen können. Und das leicht verständlich und auch für Anfänger nachvollziehbar. Dazu präsentiert der Experte in „Brot in der Not“ Grundrezepte für Roggen-, Weizen- und Dinkelbrot, gelockert wahlweise mit Sauerteig, Hefe oder Hefewasser.

Geißler ist überzeugt:

„Wir können uns ein Stück weit auf Notsituationen vorbereiten. Wir können natürlich nicht alle Möglichkeiten bedenken, aber wir können uns verschiedene Szenarien bewusst machen und uns fragen, was wir dann am nötigsten brauchen. Brot gehört zu unseren Grundnahrungsmitteln und es ist nicht ausgemacht, dass es immer und überall verfügbar sein wird, wenn eine Notlage eintritt. Schon ein mehrtägiger Stromausfall bringt sämtliche Bäckereien und Brotfabriken zum Stillstand.“

Und er weist auf einen wichtigen Punkt hin:

„Wenn wir von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten sind, dann kann gerade das Brotbacken nicht nur eine psychische Stütze sein, sondern im Extremfall den Unterschied zwischen gesund und krank oder gar Leben und Tod ausmachen. Brot liefert fast alle wichtigen Nährstoffe.“

Der kompakte und unschlagbar günstige Ratgeber erklärt auch Laien, wie sie ihr eigenes Brot backen können, wenn Strom, Wasser und Zutaten wie Hefe oder Mehl knapp werden. „In fast allen Lebenslagen selbst Brot backen, vor allem wenn es andernorts keine Zutaten oder kein Brot mehr gibt. Das ist das Ziel meines Büchleins“, so Geißler. Mit „Brot in der Not“ hat er das geschafft.

Brot backen ohne Strom: Ja, das geht tatsächlich! Wie, das zeigt Lutz Geißler Schritt für Schritt in seinem gerade in Krisenzeiten unverzichtbaren Ratgeber „Brot in der Not“. Mit diesem Praxisbuch sparen Sie Geld – und können sich auch bei Blackout oder Knappheit selbst versorgen. Besonders zu empfehlen für Laien und Neueinsteiger! Hier bestellen.