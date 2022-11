10,4 %: Inflation verbleibt auf Rekordhoch seit Koreakrieg

Um 10,4 Prozent sind die Verbraucherpreise laut Statistischem Bundesamt im Oktober gestiegen. Zuletzt wurde ein solcher Wert während des Korea-Kriegs im Jahr 1951 gemessen. Was tun, wenn man Brot braucht, aber sich selbst den Bäcker um die Ecke kaum noch leisten kann? Von den Strom- und Gaskosten ganz zu schweigen! Lutz Geißler hat die Antwort.



Wie von vielen Ökonomen erwartet ist die Inflation in Deutschland in diesem Herbst in den zweistelligen Bereich geklettert. Der Wert von 10.4 Prozent, der vom Statistischen Bundesamt für den Oktober 2022 gemessen wurde, stellt – wie schon im Vormonat – ein erneutes 71-Jahres-Hoch dar. Im Seüptember hatte die Teuerungsrate noch bei 10,0 Prozent gelegen

20,3 Prozent Teuerung bei Lebensmitteln

Sieht man sich die einzelnen Komponenten der Preissteigerung an, dann wird erst deutlich, wie dramatisch die Preissteigerungen ausfallen. Während sich Öl, Gas, Strom und andere Energieträger im Vergleich zum Vorjahr um satte 43 Prozent verteuerten, stiegen auch die Lebensmittelpreise um astronomische 20,3 Prozent an. Besonders dramatisch war die Teuerung bei Speisefetten und Speiseölen, die sich um sage und schreibe 49,7 Prozent verteuerten. Auch die Preise für Molkereiprodukte und Eier schossen um 28,9 Prozent nach oben.

Das Ende der Fahnenstange dürfte damit noch nicht erreicht sein. Viele Versorger beginnen jetzt erst damit, ihre Preise zu erhöhen. Die Teuerung dürfte sich deshalb auch weiterhin in enorm hohen Dimensionen bewegen. Einige Wirtschaftswissenschaftler wie Ulrike Karstens, Volkswirtin bei dem Vermögensverwalter DWS, rechnen deshalb damit, dass die Inflation im Winter auf Werte von über 12 Prozent steigt.

Glückliches Frankreich

Das müsste nicht sein, wie der Blick auf unseren Nachbarn westlich des Rheins zeigt. In Frankreich lag die Inflation laut dem Statistikamt Insee in diesem September gerade einmal bei 5,6 Prozent. Das liegt fast 50 Prozent unter dem Wert in Deutschland und entspricht in etwa der Teuerungsrate, die in Deutschland noch im vergangenen Jahr gemessen wurde. Schon im vergangenen Jahr – und damit lange vor dem Krieg in der Ukraine – begann die Regierung Macron damit, die Strom- und Benzinpreise konsequent zu deckeln.

Nun wurde auch noch ein Gaspreisdeckel eingeführt, obwohl im Atomstromland Frankreich eigentlich ohnehin viel weniger Gas verbraucht wird als in Deutschland. Die französische Regierung will aber offenbar keine Massenverarmung ihrer Bürger einfach so tatenlos hinnehmen. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire äußerte nun:

„Wir sind das einzige Land in der Eurozone, das Anstieg von Gas und Elektrizitätspreise antizipiert hat.“

Deutschland hingegen steht wegen der hohen Energiepreise vor einer historischen Pleitewelle. Die „Ampel des Grauens“ wirkt – allerdings ganz anders, als sich das viele Bürger ursprünglich vorgestellt hatten. In Frankreich lassen die Bürger ihrer Regierung derweil keine Zeit zum Luftholen, derzeit wird dort beispielsweise der Fern- und Nahverkehr bestreikt. Offenbar – so die französische Lektion – kommt es am Ende allen Bürgern zugute, wenn sich ein Volk widerstandsbereit und rebellisch zeigt.

Brot backen ohne Strom: Ja, das geht tatsächlich! Wie, das zeigt Lutz Geißler Schritt für Schritt in seinem gerade in Krisenzeiten unverzichtbaren Ratgeber „Brot in der Not“. Mit diesem Praxisbuch sparen Sie Geld – und können sich auch bei Blackout oder Knappheit selbst versorgen. Besonders zu empfehlen für Laien und Neueinsteiger! Hier bestellen.