WM: ZDF-Moderatorin in Regenbogenfarben

Zitat des Tages: „ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat in der Debatte über die verbotene ‚One Love‘-Armbinde bei der Fußball-WM in Katar ein klares Zeichen gesetzt. Die 58-Jährige saß bei der Partie zwischen den USA und Wales am Montagabend im Ahmad-bin Ali-Stadion von Al-Rajjan auf der Pressetribüne – und trug dabei ein schwarzes T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben gedruckt war. Zudem trug sie an ihrem Arm eine bunte Binde in denselben Farben.“ (Spiegel)

„Sinkende Einschaltquoten müssen einen Anbieter freilich nur dann bekümmern, wenn er sich auf dem freien Markt behaupten muss. Die GEZ-Sender müssen das nicht, sondern werden mit den Abgaben der Gebührenzahler gefüttert. Deshalb tut man sich bei den Öffentlich-Rechtlichen auch keinen Zwang an, sondern gibt dem Affen ordentlich Zucker – und dreht in Sachen LGBT auf.“ (COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“)