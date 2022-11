US-Militär: Polen ist wichtigster Verbündeter Amerikas

Allen Unterwerfungsgesten der Ampel-Regierung zum Trotz: Für Amerika ist Deutschland nicht mehr militärischer Bündnispartner Nummer eins in Europa. Diese Auszeichnung geht jetzt nach Polen. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ – hier mehr erfahren.

Eigentlich müsste die US-Regierung mit Deutschland zufrieden sein. In Städten wie Ramstein und Wiesbaden haben sie Waffenarsenale und Stützpunkte für ihre Kriegsplanung. Die amerikanischen Flieger können dort starten, so dass mögliche Gegenschläge nicht Amerika, sonderndie Bundesrepublik träfen. Und das alles auf Kosten hiesiger Steuerzahler, deren linkgrüne Regierung einem transatlantischen Kamikaze-Kommando gleicht. Was will man mehr?

Dennoch ist das nicht genug. Ein langjähriger US-Militärbeamter erklärte laut dem Magazin Politico, dass Deutschland nicht länger der wichtigste militärische Bündnispartner Amerikas sei. Vielmehr gelte:

„Polen ist der wichtigste Verbündete der USA in Europa.“

Begründung: Während das Weichselland im Ukraine-Krieg eine bedeutende Rolle spiele und die NATO-Verteidigung in den baltischen Staaten gestärkt habe, verlöre sich Deutschland in „endlosen Debatten“ über militärische Wiedererstarkung und büße damit seine Effektivität als Partner der USA ein.

Darüber dürfte unsere Ampel-Regierung aber traurig sein: Da ist man unterwürfig bis zur Selbstaufgabe, aber die Verbeugung war noch nicht tief genug. Stattdessen gibt es nur eine Watschn vom Besatzer. Kleiner Trost: Deutschland bleibe, so der US-Militär gegenüber Politico, ein „logistischer Knotenpunkt” für die US-Streitkräfte in Europa. Klartext: Unsere Atomwaffen dürft Ihr trotzdem lagern.

Polen rüstet auf

Laut Focus erhöht Polen aktuell seine Militärausgaben: So verkündete die Regierung in Warschau, dass man das Verteidigungsbudget von 2,4 auf fünf Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aufstocken wolle. Die Bundesrepublik unterlaufe hingegen mit 1,5 Prozent vom BIP weiterhin das NATO-Ziel von zwei Prozent. Zur Bestätigung wird noch ein österreichischer Ex-General namens Gustav Gressel zitiert:

„Die Polen haben eine deutlich positivere Einstellung zu ihrem Militär als die Deutschen.“

Grund: Weil sie schon immer um ihre Freiheit hätten kämpfen müssen. Gressel weiter: „In Militärkreisen stellt niemand die Schlagkraft der polnischen Armee in Frage.“ Ob Deutschland jetzt noch mehr aufrüstet – um die Gunst der USA wieder zu gewinnen?

