Transhumanisten-Sex: Im Puff der Puppen

Es ist der feuchte Traum aller Transhumanisten: eine durchdigitalisierte (und daher auch total überwachte) Cyborg-Gesellschaft, der Abbruch des eingespielten Betriebssystems Homo sapiens, ja, dessen vollständige Neuprogrammierung im Sinne des Great Reset.

Das betrifft nicht nur die Deindustrialisierung des Planeten, die durch den Stopp der bisherigen Produktionsweise auf der Grundlage fossiler Brennstoffe erreicht werden soll, was allein schon Abermillionen Hungertote bedeuten würde. Nein, der Mensch an sich steht nun zur Disposition.

Das bedeutet: Zwischenmenschliche Beziehungen sollen durch anonyme Prozesse ersetzt werden – und das reicht bis hin zu den intimsten Kontakten. In der „schönen neuen Welt“ wird das Schäferstündchen durch Cyber-Sex mit Virtual-Reality-Brillen ersetzt – oder durch „Gechlechtsverkehr“ mit lebensechten Silikon-Puppen.

Auf diesen Zug ist Filmemacher Philipp Fussenegger aufgesprungen. Der woke Jungunternehmer hat in Berlin-Friedrichshain den ersten Puppen-Puff der Hauptstadt eröffnet. Für den Filmemacher, der momentan an einer Doku über den frivolen Kitkat-Club arbeitet, sind die künstlichen Liebesdamen „quasi ein XXL-Sexspielzeug“ und „nicht vergleichbar mit einer Frau“. Doch das ist ihm noch nicht genug.

Der Berliner Kurier schreibt über den Gummipuppen-Zuhälter:

„Fussenegger will für den Sex auch noch weiter über das Menschliche hinausgehen. Deswegen will er auch Fantasy-Wesen erschaffen – Aliens, Meerjungfrauen oder Superheldinnen. Man wolle insgesamt weg von klassischen Formen. Dicke Puppen sucht man im Puppenbordell allerdings noch vergeblich.“

COMPACT-Redakteurin und Gesellschaftsexpertin Dr. Stephanie Eckhardt war am Ort des Geschehens und ordnet den Friedrichshainer Silikon-Albtraum in die transhumanistische Agenda ein. Außerdem hat sie eine Anwohnerin getroffen, die gar nicht begeistert von dem Puppen-Puff ist. Ihren Bericht sehen Sie in dem Video oben.

