Toter Minister: Putsch gegen Selenski?

In Kiew spielen sich, wenig beachtet von den westlichen Medien, seltsame Dinge ab. Selenski verliert wichtige Vertraute, einen nach dem anderen. Oder ist da eine Säuberung im Gang, so wie sie Selenski in einem Spielfilm durchgeführt hat? Aktuell will Selenski sogar gegen seinen Verteidigungsminister vorgehen. Würde in Moskau Ähnliches passieren, hätten die Westmedien längst das „Ende Putins“ heraufbeschwört. Was geht da in der Ukraine vor sich?

Das sind einige unserer weiteren Themen:

• Leopard: Spiel mit dem Feuer

• Wisnewski: Was die Politik vertuscht hat

• Pädo-Schock: Die Causa Teichtmeister

• Oli J.: Endlich wieder frei!

