Tod auf den Rheinwiesen: Die vergessenen Opfer

Das Leid deutscher Kriegsgefangener in den Rheinwiesenlagern ist ein blinder Fleck in der etablierten Geschichtsschreibung. Das liegt nicht nur an der bundesrepublikanischen Schuldneurose, sondern am Umgang der Amerikaner mit den entsprechenden Akten. Es folgt ein exklusiver Auszug aus unserer neuen Geschichtsausgabe „Die Todeslager der Amerikaner – Massenmord an den Deutschen auf den Rheinwiesen“.

_ von Hans-Jürgen Wünschel

Sie war jung, hübsch, intelligent und neugierig. Da saß sie nun in meiner Sprechstunde an der Universität und schüttelte den Kopf: „Es kann doch nicht sein, dass das alles zensiert wird! Bei uns steht doch im Grundgesetz, dass eine Zensur nicht stattfindet.“ Sie nannte sogar noch den Artikel 5. Das war typisch für sie. Gründlich wie ich sie in den letzten Semestern kennengelernt hatte, war sie auf ihren Besuch bei mir gut vorbereitet.

Ich antwortete sinngemäß: Ja, das stimmt eigentlich, doch die Politik, genauer gesagt die Regierung, wird immer wieder die Bestimmungen des Grundgesetzes ignorieren, solange bis es eine Klage vor dem Verfassungsgericht gibt. Und das sei äußerst selten. „Worum geht es denn genau?“, fragte ich.

Ihre Antwort: „Bei der Suche nach Literatur zu meiner Examensarbeit über das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg in den sogenannten Rheinwiesenlagern fand ich eine Aussage von Willy Brandt aus dem Bundestag, nach der aus Rücksicht auf das Ausland die von einer wissenschaftlichen Kommission erarbeiteten 22 Bände, in denen sich auch einige Hinweise zu meinem Thema finden, viele Jahre nur einem ausgewählten Personenkreis zur Verfügung gestellt wurden. Eine Veröffentlichung unterblieb.“

Ich erklärte, dass es immer die Möglichkeit gab, wegen nationalen Interesses die Artikel des Grundgesetzes etwas aufzuweichen. Kann nicht sein, widersprach sie: „In der Schule habe ich es anders gelernt“. „Doch“, sagte ich. „Es ist halt ein Unterschied, was gelehrt wird und wie die politi-sche Wirklichkeit aussieht. Nehmen Sie diese Erfahrung über Dichtung und Wahrheit einer Demokratie mit in Ihr Leben. Wir beide können es nicht ändern. Wie weit sind Sie denn mit Ihren Vorbereitungen gekommen?“

Vergessen im Kalten Krieg

Die junge Dame sprach über die von den US-Militärs im Frühjahr 1945 eingerichteten Lager für deutsche Kriegsgefangene in Bretzenheim und Bad Kreuznach. Sie zitierte Augenzeugen, die vom Elend, vom Leid und von der Hoffnungslosigkeit der Männer und Frauen berichteten, die auf offenem Feld eingesperrt waren. Manche erzählten der Studentin, sie seien sich eher als „Sträflinge, denn als Kriegsgefangene vorgekommen“. (…)

Das Schicksal jener Männer und Frauen im Gewahrsam der USA und Frankreichs geriet in der Nachkriegszeit zur Nebensache, denn mit Beginn des Ost-West-Konflikts verlagerte sich der Blick weg von den drei westlichen Besatzungsmächten hin zur Sowjetunion.

Der Historiker Arthur L. Smith betont in seinem Werk „Die ‚vermisste Million‘. Zum Schicksal deutscher Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg“ (Band 65 der Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte), dass sich Washington erst mit Beginn des Kalten Krieges zu einem Anwalt der Menschenrechte verwandelte. Die USA warfen der Sowjetunion vor, dass sie die deutschen Kriegsgefangenen schlecht behandelt hätten. Das stimmt zweifelsohne – aber das trifft eben auch auf sie selbst zu. (…)

Vergessen von Historikern

Die bestellte Geschichtsschreibung des Landes Rheinland-Pfalz erwähnt die Rheinwiesenlager nur kurz – und er-zählt die Vorgänge auch noch falsch. Selbst die beim Landtag angesiedelte Kommission zur Geschichte des Landes hat dieses Thema bis heute weitgehend ignoriert. Als Band 24 der von der Kommission herausgegebenen Schriftenreihe kam 2001 eine als Auftragsarbeit verfasste Darstellung eines Generals heraus.

Doch in dieser Monografie mit dem Titel „Das Kriegsende in Rheinland-Pfalz. Kämpfe und Besetzung 1945“ ignoriert Autor Hans-Joachim Mack schlichtweg die vor und nach der Kapitulation errichteten Death Camps und spricht im Nachwort nur davon, dass in den Lagern zigtausende deutsche Kriegsgefangene dahinvegetierten. Zufall oder Absicht? Durfte er sich nicht darüber äußern? Viel wichtiger war es ihm zu erwähnen, dass in Bitburg ein bekanntes Bier gebraut wird…

Dass Mack die historischen Tatsachen, die sich am Rhein nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8./9. Mai 1945 ereigneten, verschweigt, versteht man, wenn man weiß, dass jener Mann 1984 zum stellvertretenden Obersten Befehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa ernannt wurde. (…)

Vergessen in den Archiven

Die Gefangenen selbst hofften auf Recht und waren der Willkür ihrer Peiniger ausgeliefert. Diese missachteten entgegen den Versprechungen auf Flugblättern, dass auch ein Gegner eine Rechtsperson und vor allem ein Mensch ist. Manche der hauptamtlich angestellten Historiker behaupten denn auch, dass das US-Militär die Unterlagen der Einheiten in Eisenhowers Death Camps vernichtet hätten. Das mag sein. Aber warum?

Wer jemals in amerikanischen Archiven mit Militärakten zu tun hatte, der weiß, dass die US-Armee jede Kleinigkeit sehr akribisch aufgeschrieben hat. Wenn es stimmen sollte, dass die Akten zu den Todeslagern am Rhein geschreddert wurden, dann muss die Frage erlaubt sein, ob eine Klassifizierung der Unterlagen durchgeführt wurde und wer für die Vernichtung verantwortlich war. Zumindest das muss im Bundesarchiv der USA, dem Washington National Records Center in Suitland, Maryland, belegt sein.

Nach dem Ende der Kampfhandlungen auf dem linken Rheinufer im April 1945 zogen die US-Einheiten der 1., 3. und 7. US-Armee unter den Generälen Courtney H. Hodges, George S. Patton und Joseph L. Collins ab. Sie wurden von der 15. US-Armee unter Generalleutnant Leonard T. Gerow abgelöst. Richard Lewis von der US-Truppenzeitung Stars and Stripes berichtete am 20. Mai 1945: „Die 15. Armee soll das Saargebiet, das Rheintal und das westliche Ruhrgebiet beherrschen.“ Die entsprechenden Akten zeigen Nachläs-sigkeiten bei der Zählung der deutschen Kriegsge-fangenen. Dies schien damals offenbar unwichtig. (…) Ende der Textauszüge.

