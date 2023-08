„Sound of Freedom“: Rechter Kino-Hit gegen Kinderhandel

In Nordamerika stürmt der Film „Sound of Freedom“, der das Tabuthema Kinderhandel behandelt, die Kinocharts, was wiederum die Linken in Schockstarre versetzt. Was ist da passiert? In dem Spezial Geheimakte Kinderschänder: Die Netzwerke des Bösen befasst COMPACT sich mit dem absoluten Tabuthema Missbrauch und Eliten.



In den USA reiben sich die Zeitungsleser angesichts der jüngsten Kino-Einspielergebnisse verwundert die Augen. Schon eine Woche nach dem Start des neuen „Indiana Jones“-Films stand nicht mehr der Blockbuster mit Harrison Ford an der Spitze der Kinocharts, sondern der Film „Sound of Freedom“, der von den nahezu unbekannten und dezidiert christlichen Angel Studios aus Utah vertrieben wird. Obwohl der Film nur knapp 15 Millionen Dollar kostete und mit einem Mini-Webebudget von fünf Millionen Dollar vermarktet wurde, soll er bislang alleine in Nordamerika schon 150 Millionen Dollar eingespielt haben.

Mega-Coup von unabhängigen Filmemachern

Und noch eine weitere Besonderheit zeichnet diesen Film aus: er wurde schon 2018 gedreht und sollte eigentlich von 20th Century Fox vertrieben werden. Doch dann kaufte Walt Disney 20th Century Fox und weigerte sich, den Film zu vertreiben. Auch Netflix und Amazon sagten ab, bis die Filmemacher die Vertriebsrechte zurückkauften und nun einen echten Mega-Coup gelandet haben, wie es ihn in der Filmgeschichte wohl schon seit langem nicht mehr gab.

Doch warum wurde der Film von den großen Filmkonzernen boykottiert? Das liegt offensichtlich daran, dass er ein absolutes Tabuthema aufgreift, nämlich den internationalen Kinderhandel. „Sound of Freedom“ ist ein Biopic über Tim Ballard, einen ehemaligen US-amerikanischen Regierungsagenten, der nach seiner Karriere beim Homeland Security Investigations Department eine Organisation namens Operation Underground Railroad (OUR) gründete. Das Ziel dieser Organisation ist es, Kinder aus den Fängen des Menschenhandels zu befreien und die Täter vor Gericht zu bringen.

Ein Tabuthema auf der Leinwand

Der Film führt uns in die schreckliche Welt des Menschenhandels ein, in der unschuldige Kinder in die Zwangsprostitution und Sklaverei verkauft werden. Wir erleben mit, wie Ballard und seine Mitarbeiter sich mutig auf eine gefährliche Undercover-Mission in Kolumbien begeben, um die Kinder aus den Händen der skrupellosen Menschenhändler zu befreien.

Doch nicht nur die spektakulären Rettungsaktionen werden gezeigt, sondern auch die persönlichen Kämpfe, die Tim Ballard durchmacht. Der Film beleuchtet die psychische Belastung, die seine Arbeit mit sich bringt. Dennoch bleibt er entschlossen, das Richtige zu tun und das Leben der unschuldigen Opfer zu retten.

Die Hauptrolle des Tim Ballard wird von James Caviezel verkörpert, der 2004 den Jesus von Nazareth in dem von Mel Gibson produzierten Film „Die Passion Christi“ spielte. Als Drehbuchautor und Regisseur fungierte der Mexikaner Alejandro Gómez Monteverde, der 2007 für seinen Film „Bella“ den Publikumspreis des Totonto International Film Festivals erhielt. Mel Gibson wiederum, der in Hollywood schon lange als Persona Non Grata gilt, rief in einem Video dazu auf, sich den Film anzusehen. Dieses Video ist bei Youtube mittlerweile alllerdings nicht mehr abrufbar. Gibson und Caviezel planen derzeit eine Fortsetzung der „Passion Christi“, nämlich einen Film über die Auferstehung Christi.

Unterstützung von Elon Musk

Elon Musk hat mittlerweile zugesagt, den Film „Sound of Freedom“ kostenlos auf Twitter zu promoten. In Deutschland ruft dies natürlich panische Reaktionen hervor, weil man fürchtet, mit einem Film über den internationalen Kinderhandel könnten „rechte Narrative“ verbreitet werden.

So stellte Jan Jekal in der Berliner Zeitung fest:

„Der völlig überraschende Erfolg dieser unabhängigen Produktion – deren 15-Millionen-Budget wäre vermutlich gerade die Hälfte von Harrison Fords Gage – ist der jüngste Ausdruck eines amerikanischen Kulturkampfs. Die amerikanische Rechte ist mächtig, aber der Filmindustrie des traditionell moderat linken Hollywoods hat sie bisher keine Konkurrenz gemacht. Ändert sich das gerade?“

In Deutschland hat der Film – anders als in Großbritannien, Irland oder Spanien – nach Angaben des Portals Filmstarts bislang noch keine Verleihfirma gefunden, ist also nicht im Kino zu sehen. Es ist schon niederschmetternd, dass selbst ein aufrüttelndes Werk, das die Zuschauer dazu bringen soll, sich mit dem Thema Kinderhandel auseinanderzusetzen, in deutschen Kinos nicht gezeigt wird, weil es nicht den Vorgaben der hier besonders eng gesetzten Grenzen der Politischen Korrektheit entspricht. Dabei ist der Kinderhandel in der heutigen Welt immer noch eine unfassbar grausame Realität, vor der man offenbar aber lieber die Augen verschließt, anstatt sich mit ihr auseinanderzusetzen.

