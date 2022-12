Sah Nostradamus für 2023 den Dritten Weltkrieg vorher?

Sabine Winkler beschäftigt sich in der „Welt“ mit den Vorhersagen des Nostradamus für das Jahr 2023 und stellt fest, dass uns „turbulente und weltverändernde Zeiten“ bevorstehen. Weiterführend empfehlen wir die Standardwerke „Alois Irlmaier: Ein Mann sagt, was er sieht“, „Refugium: Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern“ und „Wenn Beteigeuze explodiert: Die letzten Vorzeichen für das, was keiner glaubt“ des Prophezeiungsforschers Stephan Berndt– alle in der Rubrik „Rätsel, Mythen, Erscheinungen“ in unserem Online-Shop erhältlich. Hier mehr erfahren.

Die Vorhersagen des 1503 in Saint-de-Rémy-de-Provence geborenen Apothekers beschäftigen bis heute viele Menschen. Sie gehen auf die Almanache zurück, die der berühmte Pestarzt ab 1553 verfasste. Sie erregten das Interesse der französischen Königin Caterina de Medici, der Ehefrau von Heinrich II., die stark an Astrologie interessiert war. Später brachte es Nostradamus sogar bis zum Leibarzt des Königs.

Große Wirtschaftskrise voraus?

In ihrem Artikel stellt Sabine Winkler mit Blick auf die von Nostradamus für 2023 gemachten Vorhersagen fest:

„Wenn man eine Passage seiner Zeilen für 2023 in diese Richtung deuten will, kommt es wohl zu einer weiteren schweren Wirtschaftskrise. Das wäre die dritte in zwei Jahrzehnten – und sie soll schlimm werden.“

Bei Nostradamus heißt es unter anderem im Original:

„Dass der Mensch seinen Mitmenschen fressen wird.“

Kommt der Dritte Weltkrieg?

Ist darin möglicherweise ein Hinweis auf eine sich verschärfende Inflation oder eine große Hungerkatastrophe enthalten? Außerdem äußert Winkler, dass Nostradamus den „Beginn eines Dritten Weltkriegs“ vorhergesagt haben könnte. Damit bezieht sie sich auf folgende Stelle im Original von Nostradamus:

„Ein großer Krieg wird sieben Monate dauern. Millionen von Menschen werden dabei sterben.“

Zu diesem Nostradamus-Zitat führt Winkler aus:

„Viele Länder würden vom Angesicht der Erde verschwinden und die verbliebenen Menschen würden ein neues Leben beginnen. Er spricht jedoch nicht von Getöteten, sondern Begrabenen, die nach dem Krieg aus Bunkern und Verstecken wieder an die Oberfläche kommen. Manch einer vermutet daher den Einsatz von Atomwaffen. Außerdem erwähnt Nostradamus ,Schlachtspieleʽ – damit könnte einerseits ein besonders grausamer Krieg oder aber auch eine Reihe von Terroranschlägen gemeint sein, die die Welt erschüttern werden.“

So legte Berndt unter dem Titel „Alois Irlmaier: Ein Mann sagt, was er sieht“ eine Biografie zum „bayerischen Nostradamus“, dem Wünschelrutengänger und Seher Alois Irlmaier vor, die längst schon als Standardwerk gilt. Irlmaiers Prophezeiungen fallen dabei wesentlich konkreter aus als die Vorhersagen von Nostradamus aus, der eine stark metaphorische Sprache nutzte.

Intensiv recherchiert Berndt die Hintergründe des nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Irlmaier geführten Prozesses wegen Scharlatanerie, den der Seher allerdings gewann, weil er einen geradezu unglaublichen Beleg seiner übersinnlichen Kräfte gab. Später wurde Irlmaier dann sogar von der Kriminalpolizei zur Lösung schwieriger Fälle hinzugezogen. Selbst der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, soll die Dienste des Sehers in Anspruch genommen haben.

Wo ist man sicher?

In seinem Buch „Refugium: Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern“ spricht Berndt dann ein besonders wichtiges Thema an: Wohin kann ich fliehen, wenn sich das von dem bayerischen Seher vorhergesagte Szenario – also ein Vorstoß russischer Truppen nach Deutschland – wirklich ereignet?

Nur wenige Gebiete in Deutschland wurden von dem Seher als zweifelsfrei sicher eingestuft. Berndt kombiniert die Aussagen Irlmaiers mit denen zahlreicher anderer Seher, um wirklich belastbare Aussagen über die sicheren Gebiete treffen zu können. Immerhin soll eine feindliche Armee bis in das Ruhrgebiet und an den Schwarzwald vorstoßen, bis eine Wende einsetzt.

Für die Überlebenden der großen Katastrophe, die nicht nur einen Weltkrieg, sondern auch eine dreitägige Finsternis beinhalten soll, gibt es dann aber Grund zur Hoffnung.

Offensichtlich trägt das fürchterliche Geschehen dann doch dazu bei, einen tiefreifenden Wandel bei den Menschen hervorzurufen. In Europa kehren viele alte Monarchien zurück.

Offensichtlich trägt das fürchterliche Geschehen dann doch dazu bei, einen tiefreifenden Wandel bei den Menschen hervorzurufen. In Europa kehren viele alte Monarchien zurück.

Wer aber ist der weißhaarige alte Mann, der nach der dreitägigen Finsternis eine Messe im Kölner Dom liest? Und wie überlebt man eine giftgeschwängerte dreitägige Finsternis, die nach Angaben vieler Seher das Unheilsgeschehen dann endlich beendet?

Wenn die Natur spricht

Besonders wichtig ist es natürlich, im Falle eines Falles noch rechtzeitig gewarnt zu werden.Laut den Aussagen der Seher soll eine breite Mehrheit der Bevölkerung völlig unvorbereitet von dem Einmarsch der Armee aus dem Osten und den dann folgenden weiteren Katastrophen überrascht werden.

Die letzten Vorzeichen, die sich laut den Erkenntnissen verschiedener Seher unmittelbar vor einem „dritten Weltgeschehen“ ereignen, hat Berndt deshalb in seinem Buch „Wenn Beteigeuze explodiert: Die letzten Vorzeichen für das, was keiner glaubt“ zusammengetragen.

Wenn die verschiedenen Seher recht behalten, dann wird es kurz vor einem großen Umbruch nämlich auch nochmals zu außergewöhnlichen Himmelszeichen und einer Häufung von Naturkatastrophen kommen.

