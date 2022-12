Reichsbürger-Razzia: Die Rolle der Medien

Still und leise rückten schwerbewaffnete Elite-Truppen aus, um Deutschland in letzter Minute vor einem Reichsbürger-Putsch zu retten. Diese Story verbreiten jedenfalls BRD-Medien und lieferten die gewünschten Bilder zur Riesenrazzia am 7. Dezember. Wer aber soll das glauben? Wie Medien tricksen, lügen und manipulieren decken wir in COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ auf. Hier mehr erfahren.

Selbst auf tagesschau.de wurde vor einigen Tagen die Frage aufgeworfen:

„Am Morgen der bundesweiten Razzia gegen Reichsbürger waren viele Medien bereits informiert und hatten ihre Berichte vorbereitet. Wie kann das sein?“

Es folgt ein eher peinliches Blablabla zur angeblich guten Recherchearbeit, die Tagesschau & Co. in dieser Angelegenheit angestellt hätten. Das ist natürlich grober Unfug. Bundesdeutsche Massenmedien hatten ganz offenkundig den Auftrag, die behördliche Razzia gut in Szene zu setzten und mit entsprechender Begleitmusik zu garnieren. Zu diesem Zweck war die Journaille informiert und eben auch instruiert worden. Brav lieferten Staatsmedien schließlich zur besten Sendezeit ihre Bilder, einschließlich Sondersendungen.

Meer von Lügen

Es ist erschreckend, wie sehr es bereits zur Normalität geworden ist, dass Medien ihre eigentliche Kontrollfunktion aufgegeben haben. Journalisten schauen den Herrschenden nicht etwa kritisch auf die Finger, sondern schützen die Polit-Cliquen an den Hebeln der Macht, zwangsfinanziert von uns allen.

In einer funktionierenden Demokratie würden Medien objektiv über Geschehnisse in der Region, im Land oder auch in aller Welt berichten und ein Abbild der Wirklichkeit liefern. Das Grundgesetz garantiert das Recht, „sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“. Sich von Staatsmedien am Nasenring durch ein Meer von Ungereimtheiten und Lügen zerren zu lassen, ist gewiss nicht im Sinne der Grundrechte.

Für den Journalisten Stefan Niggemeier (Übermedien) steht jedenfalls fest:

„Es ist offenkundig: Die Presse war auf diese Razzia gut vorbereitet. Sie wusste vorab, wann sie stattfindet und gegen wen sie sich richtet. Sie konnte Fotografen und Kamerateams zu den Orten der Zugriffe schicken und war teilweise schon dabei, bevor sie begannen.“

Dieser Umstand ist für den AfD-Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio ein Beweis dafür, dass die verantwortlichen Behörden und politischen Instanzen selbst nicht an die Gefährlichkeit der Zielgruppe geglaubt haben. Ansonsten wäre es ja viel zu heikel gewesen, „vorher alles rauszublasen“, so Curio.

Die fatale Nähe zwischen Medien und herrschender Politik wird in COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“ an vielen Beispiele aufgezeigt. Enthalten sind auch Tipps und Wege, wie man sich am besten gegen die GEZ-Zwangsgebühr zur Wehr setzen kann. Hier bestellen.