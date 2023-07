Rechte wollen Ruhe vor dem Staat

„Der Grund des Erstarkens des rechten Populismus ist nicht, dass man sich den Obrigkeitsstaat, den starken Führer, die Dominanz von ,Law and Order‘ wünscht, sondern das Gegenteil: in Ruhe gelassen zu werden. Alles, was an Staatlichkeit auf einen zukommt, ist eine Gefährdung des eigenen Freiheitsempfindens.” (Robert Habeck, Welt)

„Great Reset und Green Deal – die Vision der Globalisten hat viele Namen, um eine Ära nie gekannter Versklavung einzuläuten. Vom Widerstand gegen Klima-Lockdowns und CO2-Konten hängt nun alles ab.“ (COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)