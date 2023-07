Rechte Regierung: Abschieben statt Freibad-Hölle

Der neue Pütz! Anfang Juli wurde die Konservative Marga Prohens in einem feierlichen Akt als neue Ministerpräsidentin auf den Balearischen Inseln vereidigt. Gemeinsam mit der Rechtspartei Vox hat sie zuvor einen Maßnahmenkatalog von 110 Punkten beschlossen, den sie in ihrer Amtszeit umsetzen will. Was bedeutet das für die Migrationspolitik? Mallorca-Experte Maximilian Pütz sieht sich den Plan genauer an.

