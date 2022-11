Ramstein & Co.: Die USA als Besatzer in Deutschland

Bald 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat die US-Armee immer noch umfassende Vorrechte in Deutschland. Nirgendwo im Ausland haben die Vereinigten Staaten mehr Soldaten stationiert als bei uns. Wie wir schon seit 100 Jahren unter der Knute von Uncle Sam stehen – und immer noch besetzt sind, erfahren Sie in unserer demnächst erscheinenden Sonderausgabe „USA gegen Deutschland“, die Sie schon jetzt hier vorbestellen können.

Nutzen die USA ihre Militärbasen in Deutschland auch für die Spionage gegen Deutschland? Seit die britische Tageszeitung The Guardian im Sommer 2013 Informationen zur NSA-Software XKeyscore veröffentlichte, ist der Verdacht in der Welt. Der Artikel zeigte eine Grafik, wonach die NSA-Schnüffler über mehr deutsche Rechner ins Internet eindringen, als über Computer in den Vereinigten Staaten.

Dazu könnten die Militärbasen dienen. «Es ist hilfreich, wenn man physische Nähe hat zu den Datenzentren, die man angreifen will. Daher ist das durchaus plausibel», sagt Sandro Gaycken, IT-Spezialist der Freien Universität Berlin, gegenüber der Deutschen Welle.

Aber ist das überhaupt möglich, ohne Kenntnis der Bundesregierung? Einerseits ja, denn mit dem sogenannten G-10-Gesetz wurde 1968 eine Verwaltungsvereinbarung erlassen, die den alliierten Diensten zum Schutz ihrer Truppen das Recht einräumte, selbst abzuhören und zu überwachen. Andererseits nein, denn angeblich wurde diese Vereinbarung seit 1990 nicht mehr genutzt. Anfang August 2013 verkündete das Auswärtige Amt, dass die Bestimmung nun auch formell «im gemeinsamen Einvernehmen» mit den USA und Großbritannien außer Kraft gesetzt wurde.

Also Entwarnung? Keinesfalls. Denn was in den US-Stützpunkten in Deutschland passiert, passiert de facto außerhalb der deutschen Rechtsordnung. Auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag vom 24. März 2011, ob die alliierten Truppen in Deutschland nur unter der Voraussetzung von NATO-Beschlüssen, die demnach auch von Deutschland getragen wären, handeln dürften, antwortete die Bundesregierung: «Ein Aufenthalt in “NATO-Mission” oder ein Tätigwerden auf der Grundlage eines “NATO-Beschlusses” gehört nicht zu den Voraussetzungen.»

Das ist ein Freibrief für die US-Armee, ihre deutschen Basen auch für Aktivitäten zu nutzen, die Deutschland ablehnt und die NATO nicht beschlossen hat, also etwa für den Krieg im Irak 2003 oder die Verschleppung von Terrorverdächtigen (Rendition flights) und damit auch ein Freibrief für Schnüffelaktionen.

Die Bundesregierung hat jedenfalls, wiederum auf Anfrage der Linksfraktion, 2011 eingeräumt, dass 207 US-Unternehmen, die für die US-Truppen in der Bundesrepublik «analytische Dienstleistungen» erbringen, gewerberechtliche Vergünstigungen erhalten.

Schnüffler in Uniform

Ganz offensichtlich wird der US-Stützpunkt in Griesheim bei Darmstadt von den US-Schnüfflern genutzt. Schon im Herbst 2003 wurde bekannt, dass der militärische Nachrichtendienst Intelligence and Security Command (Inscom) von einem Stützpunkt nahe Augsburg nach Griesheim umgezogen war, die Kontrolle über Inscom hat die NSA.

In unterirdischen Bunkern des sogenannten Dagger-Complex arbeiten angeblich 1.000 Geheimdienstler, das Gelände ist schwer gesichert und wird immer weiter ausgebaut. Proteste der Bundesregierung dagegen sind nicht bekannt geworden. Im Gegenteil: Das Bundesumweltministerium übernahm seit 2003 insgesamt 858.000 Euro an Kosten, die wahrscheinlich für die Renovierung des Komplexes ausgegeben wurde.

Die Debatte um die NSA auch auf die Rolle der US-Armee in Deutschland auszuweiten, vermeiden die Leitmedien. Andernfalls würden sie das Herzstück der amerikanisch-deutschen Militärkooperation gefährden. 25 Jahre nach dem Kalten Krieg nimmt Deutschland immer noch eine Schlüsselposition im geostrategischen Kalkül der US-Regierung ein.

Die Pfalz als Flugzeugträger

In Rheinland-Pfalz haben die USA eine ihrer wichtigsten Militärbasen installiert: die Air Base Ramstein. Hier betreibt die US-Luftwaffe das größte Luftdrehkreuz der US-Streitkräfte außerhalb der USA. Den größten Transportflugzeugen der US-Air Force (C-130, C-17, C-5) stehen zwei Start- und Landebahnen sowie die größte Wartungshalle der U.S. Air Force zur Verfügung, dazu ein vollautomatisches Frachtterminal sowie ein Passagierterminal für monatlich etwa 30.000 Abfertigungen.

Ramstein «war entscheidend am Erfolg der Operation Enduring Freedom (vor allem in Afghanistan) und dem Irakeinsatz beteiligt», lobte Air Force-General Charles F. Wald 2003. Hier soll auch die Befehlszentrale für den NATO-Raketenabwehrschirm eingerichtet werden, der aus vorgeschobenen Stellungen, etwa in Polen, russisches Territorium bedroht.

Ramstein hat zudem eine Scharnierstellung bei den Kill-Angriffen durch Drohnen in Afghanistan, Pakistan, dem Jemen oder Afrika. Die Piloten der ferngesteuerten Maschinen sitzen – aufgrund seltener Rücksichtnahme auf das deutsche Recht – in den USA. Die Satellitensignale der Drohnen werden in Ramstein über ein Glasfaserkabel in die USA übertragen. Andernfalls müsste der US-Geheimdienst CIA als Eigner der Drohnen mehrere Satelliten aneinanderkoppeln.

Die dadurch entstehende Zeitverzögerung könnte die Einsätze praktisch unmöglich machen. 2014 enthüllte der frühere Drohnenpilot Brandon Bryant gegenüber der Süddeutschen Zeitung die Bedeutung des Fliegerhorstes. «In den mehr als 1.000 Drohneneinsätzen, die ich geflogen habe, gab es kein einziges Mal, wo wir zum Schichtbeginn nicht in Ramstein angerufen haben. Ich habe mein Rufzeichen durchgegeben und die Kennung der Drohne, die ich steuern will, und schon ging es los.» Ohne Ramstein wäre der globale Drohnenterror unmöglich, so Bryant.

Einschreiten kann die Bundesregierung nicht. «Sieht man einmal von der (theoretischen) Möglichkeit ab, den Aufenthaltsvertrag einseitig zu kündigen, so bleiben der deutschen Regierung nur politische Reaktionen wie zum Beispiel rechtlicher Protest oder bilaterale Konsultationen», heißt es 2014 in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Doch diese Einschätzung stimmt nur teilweise. Berlin könne durchaus «das Vertragsverhältnis, das den Entsendestaaten diese Grundstücke zur Verfügung stellt, aufkündigen», erklärte der Gießener Völkerrechtler Thilo Marauhn bereits 2013 dem Stern. Doch genau dies hat die Merkel-Regierung bislang erkennbar nicht einmal erwogen.

Während in Ramstein im Wesentlichen Transportflugzeuge starten, ist Spangdahlem in der Eifel die Basis für Kampfflugzeuge. Von hier flogen im Irakkrieg die gefürchteten Tarnkappenbomber F-117A ab. Später wurden A-10-Kampfstaffeln mit Bomben und Urangeschosssen für den Einsatz in Afghanistan ausgerüstet.

3.500 Kilometer von Bagdad und 5.200 Kilometer von Kabul entfernt liegt im pfälzischen Landstuhl das Regional Medical Center (LRMC), mit nach eigenen Angaben 3.300 Mitarbeitern im Jahre 2013 das größte Krankenhaus der US-Armee außerhalb der Vereinigten Staaten. Dort werden Leichtverletzte gepflegt und für die Rückkehr an die Fronten des weltweiten «Kampfes gegen den Terrorismus» fit gemacht.

