Rätsel Atlantis: Forscher bestätigen Spanuth

Atlantis – Mythos oder Realität? Plato und Pharao Ramses III. bekunden seine Existenz. Beider Schilderung als Mythos abzutun, ist riskant. Auch an die Realexistenz der Stadt Troja hat niemand geglaubt, bis Hobby-Archäologe Heinrich Schliemann sie 1873 ausgrub.

Könnte die Insel Atlantis, um 1200 v.u.Z. im Meer versunken, in Jürgen Spanuth ihren Schliemann gefunden haben? Der nordfriesische Pastor, ebenfalls archäologischer Autodidakt, startete seine Forschungen in den 1950er Jahren. Sein Resultat dokumentierte er in dem Buch „Das enträtselte Atlantis“ (1953): Das legendäre Inselreich muss in der Nordsee gelegen haben. Helgoland sei ein Überbleibsel davon.

Anders als Schliemann stieß Spanuths Arbeit jedoch auf Ablehnung. Die Fachwelt zeigte ihm die kalte Schulter. Der Grund lag nicht in der Qualität seiner Forschung, sondern in einer persönlichen Verfehlung: Er hatte sich beim NS-Regime eingeschleimt durch Engagement bei den regimetreuen „Deutschen Christen“. Zudem war sein Forschungsgegenstand ideologisch nicht mehr unbelastet. Dr. Stephanie Elsässer schreibt in der aktuellen Juni-COMPACT:

„Nach 1945 wird die Atlantis-Forschung weitgehend ausgeklammert, weil auch die Nazis dort die Herkunft der Germanen gesehen hatten. Daher versuchte man krampfhaft, das untergegangene Reich statt in Nord- in Südeuropa zu lokalisieren“.

So verschwand Spanuths Entdeckung in der Versenkung. Lediglich Freigeister wie der Pariser Philosoph Alain de Benoist adaptierten Spanuths Thesen: In seinem Standardwerk „Aus rechter Sicht“ (1983) widmet De Benoist dem Atlantis-Forscher ein komplettes Kapitel, in dem er dessen Verortung zustimmt.

Erst in jüngerer Zeit bestätigten auch Forscher Spanuths Erkenntnisse. Stephanie Elsässer zählt auf: Den „Historiker Eberhardt Orthbandt („Deutsche Geschichte“), Jürgen Misch („Die Sintflut des Nordens – Atlantis. Ein dramatisches Kapitel europäischer Frühgeschichte“), Arno Behrends („Nordsee-Atlantis. Ursachen, Verlauf und Folgen der Atlantischen Kriege“), Gerhard Gadow („Der Atlantis-Streit“) und der Archäologe Günther Kehnscherper.“

Außerdem unterstützt der Mindener Sprachwissenschaftler Dr. Hans-Wilhelm Rathjen in seinem Werk „Atlantis ideologiefrei:An Nord- und Ostsee ging die Hochkultur der Bronzezeit unter“ (2021) die Nordsee-Theorie. Selbst der Mainstream-Presse bricht von Zeit zu Zeit ihr Schweigen. Im vergangenen Jahr berichtete das Hamburger Abendblatt beispielsweise von Spanuths Expedition, die er nach der Lokalisierung mit einem Taucher unternahm:

„Dort entdecken sie einen hohen Wall aus Steinen, von Menschenhand geschaffen, behauptete Spanuth. ,Damit ist’, so sein Bericht, ,Atlantis, die Königsinsel des atlantischen germanischen Reiches der Bronzezeit, wiedergefunden und das Rätsel dieser geheimnisvollsten Stadt der Weltgeschichte gelöst.‘“

Ob Spanuths Forschung auch im Mainstream vor dem Durchbruch steht?

