Querfront: Unsere letzte Chance!

Manfred Kleine-Hartlage hat ein neues Buch geschrieben. Der Titel: „Querfront! – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“. Nachfolgend ein exklusiver Einblick in das Werk, das man hier bestellen kann.

_ von Manfred Kleine-Hartlage

Die BRD ist eine Art Modellstaat, wenn auch nur in dem negativen Sinne, dass sie anderen Staaten der westlichen Welt idealtypisch vormacht, wie eine politische Klasse ein blühendes Gemeinwesen zugrunde richten kann, ohne in Wahlen dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Möglich ist dies wegen der Kartellbildung innerhalb der politischen Klasse, zwischen dieser Klasse und anderen Funktionseliten und insbesondere wegen ihres kollusiven Zusammenwirkens mit einer winzigen global agierenden Kaste von Kapitaleignern und deren Handlangern. (…)

Dieses Kartell ist selbst weder rechts noch links, auch wenn es Linken rechts, Rechten links und Libertären wahlweise sozialistisch oder faschistisch erscheint. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass das Kartell tatsächlich alle relevanten Ideologien in sich enthält, nur leider in Gestalt korrupter, verdorbener und destruktiver Verballhornungen der jeweiligen Ausgangsidee mitsamt dem dazu passenden Personal. (…)

Wenn die bisherige politische Klasse entmachtet und ein runderneuertes demokratisches (und das heißt mindestens: pluralistisches) Gemeinwesen errichtet werden soll, dann muss die Opposition, die ein solches Werk in Angriff nimmt, in sich das gesamte politisch-ideologische Spektrum enthalten: links, libertär und rechts.

Ist dies nicht der Fall, bleibt also die Last der Neugestaltung des Gemeinwesens bei einer einzigen politischen Richtung (egal ob rechts oder links) hängen, weil alle anderen mehr oder weniger mit dem Kartell verbandelt und kompromittiert sind, dann ist schwer vorstellbar, wie der Umgestaltungsprozess in einer pluralistischen Demokratie münden soll.

Getrennt marschieren, vereint schlagen

Um es unmissverständlich zu sagen: Es gibt nur noch eine einzige, winzige Chance, den endgültigen Untergang der Demokratie in Deutschland zu verhindern, und das ist die Zusammenarbeit der linken und der rechten Opposition: nicht, weil die oppositionellen Kräfte sich untereinander ideologisch einig wären, sondern weil sie es genau nicht sind (und gerade deshalb gemeinsam die Breite des politischen Spektrums repräsentieren).

Einig dürften sie sich aber in dem Wunsch sein, wieder in einem Land zu leben, in dem politische Konflikte mit Argumenten ausgetragen werden, nicht mit diversen Spielarten der Ausgrenzung und Einschüchterung bis hin zum Terror; in einem Land, das sich nicht als Handlanger einer imperialistischen Großmacht missbrauchen lässt und deshalb zum Frieden in Europa beitragen kann; in dem die Prinzipien des Rechtsstaates wieder gelten; in einem Land, das unter anderem deswegen fähig ist, seine Probleme in Angriff zu nehmen und sich eine Zukunft aufzubauen! (…)

Die Zusammenarbeit der links- und rechtsoppositionellen Kräfte – die Querfront – wäre sinnlos, wenn sie eine bloße Schein-Einheit wäre, bei der die eine Fraktion die andere über den Tisch zieht und zum Wasserträger macht, wie es die Kommunisten in der DDR mit den Sozialdemokraten gemacht haben. Vielmehr ist die Pluralität der Kräfte, die zusammenwirken sollen, Sinn und unerlässlicher Bestandteil des ganzen Konzepts! (…)

Wagenknecht-Partei: Gefahr oder Chance?

Solange die tiefsitzende Unzufriedenheit vieler Wähler, wahrscheinlich sogar einer Mehrheit, nur ein rechtes Ventil findet, aber kein linkes, fühlen sich viele an sich linke, aber unzufriedene Wähler gezwungen, am Wahltag entweder zu Hause zu bleiben oder – mit der Faust in der Tasche immer noch und trotz allem – die Linkspartei oder die SPD zu wählen. Das Wählerpotenzial der AfD dürfte – gleichbleibende Umstände immer vorausgesetzt – bei rund dreißig Prozent ausgeschöpft sein. Eine Machtperspektive hätte sie, wenn überhaupt, lediglich in Koalition mit einer Kartellpartei, nach Lage der Dinge also der CDU/CSU.

Anders lägen die Dinge, wenn sich auch die linke Opposition als Partei konstituieren würde. Umfragen verheißen einer solchen – zur Zeit noch hypothetischen – „Wagenknecht-Partei“ bis zu dreißig Prozent der Stimmen. Und wenn auch ein erheblicher Teil dieser Stimmen von bisherigen AfD-Wählern kommen dürfte – eine gemeinsame absolute Mehrheit also kaum von heute auf morgen zustande käme –, so wäre eine doch eine deutliche Stärkung der parteipolitisch organisierten Opposition insgesamt schon rein quantitativ zu erwarten, erst recht qualitativ.

