Patrioten im Aufwind

Wackelt das alte politische System? Überall in Europa bekommen alternative Parteien gerade starke Umfragewerte und Wahlergebnisse. Das patriotische Lager wird stärker – und hat in vielen Ländern die Jugend hinter sich.

Die FPÖ bekam in Salzburg am Wochenende nicht nur 25,8 Prozent der Stimmen sondern wurde auch die stärkste Kraft unter den 18-29-Jährigen. Auch in Frankreich unterstützen viele Studenten Le Pen. In Deutschland liegt die AfD laut INSA-Umfrage bei 16 Prozent und damit vor den Grünen. Wie ist die aktuelle Entwicklung einzuschätzen? Und können Alternativparteien die große Wende bringen?

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Klimakleber: Andersdenkende unerwünscht

Illuminati: Geheimes Rom

KPÖ: Querfront in Salzburg?

Pädo-Monster: Jimmy Savile und die Elite

