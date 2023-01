Panzer kommen: Politik und Medien im Kriegsrausch

Deutsche Kampfpanzer in die Ukraine! Diese Nachricht versetzt die BRD-Elite in einen begeisterten Kriegstaumel. Es wird wahr, was COMPACT-Spezial in „Feindbild Russland“ prophezeit hat. Hier mehr erfahren.

Die Nachricht, dass SPD-Kanzler Olaf Scholz nun doch deutsche Leopard-Kampfpanzer an die ukrainische Front gegen Russland durchwinken will, hat bei bundesdeutschen Politikern und Medien die Sektkorken knallen lassen. Eine entlarvende Kriegsbegeisterung wird unverhohlen ausgelebt.

◼️SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil gibt dabei den breitbeinigen Macker: „Es gibt keine roten Linien, was die Lieferung von Waffen angeht.“ Und Michael Roth, Außenpolitiker der Roten, posaunte bei Lanz: „Wir haben viel geleistet und sind bereit, diesen Schritt auch noch zu gehen.“ Fehlte nur noch das Lied vom guten Kameraden als Hintergrundmusik.

◼️Grünen-Chef Omid Nouripour kann das Glück ebenfalls kaum fassen: „Deutschland geht voran“, schwärmte er am Morgen nach der Entscheidung bestgelaunt im ZDF. Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt jubelte via Twitter allen Ernstes: „Der Leopard ist befreit!“

◼️Für die FDP ballte Marie-Agnes Strack-Zimmermann unter der Stahlhelm-Frisur die Siegesfaust: „Dass Deutschland die Lieferung seines Panzers Leopard 2 durch Partnerländer freigibt und auch selbst liefert, ist eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk.“

◼️Und die Opposition? Der Union ging das fröhliche Panzerliefern viel zu langsam. CDU/CSU-Fraktionschef Merz: „Natürlich wäre es besser gewesen, die Entscheidung schneller zu treffen, insbesondere für das Ansehen Deutschlands in Europa. Aber besser spät als gar nicht.“

◼️BRD-Qualitätsmedien melden indes strengsten Gehorsam: Die Zeit freut sich über eine „gute Nachricht“, das Handelsblatt über ein „starkes Signal“ und die FAZ über die kriegerische „Geschlossenheit des Westens“. Die Bild ist ganz gerührt: „Mögen die Leopard-Panzer vielen Unschuldigen das Leben retten, indem sie Putins Terrortruppen verjagen!“

◼️Der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk feierte den „Panzer-Doppelwums“ bei deutschem Bier via Twitter: „Halleluja! Jesus Christus!“ Er gab sogleich die künftige Richtung vor: „Und nun, liebe Verbündete, lasst eine starke Kampfjet-Koalition für die Ukraine auf die Beine stellen, mit F-16 und F-35, Eurofightern und Tornados, Rafale und Gripen-Jets ¬ und allem, was ihr der Ukraine liefern könnt.“

Viel Spaß mit solchen Freunden! Kritische Stimmen gab es allein aus den Reihen der AfD und aus der Linkspartei sowie natürlich aus dem Volk selbst. Meinungsumfragen dieser Tage zum Thema Waffenlieferungen teilen die Kriegseuphorie der Ampel und ihrer Medien jedenfalls nicht.

In dieser Stunde empfehlen wir jedem Denkenden COMPACT-Spezial „Feindbild Russland" mit 1.000 Argumenten gegen den Krieg. Jürgen Elsässer schreibt dort, was jetzt Gebot der Stunde ist:

„Jeder anständige Deutsche hat die Pflicht, der Kriegshetze zu widerstehen und zu widersprechen. Der Frontaufbau gegen unseren Nachbar im Osten liegt nicht in unserem und auch nicht im europäischen Interesse, sondern dient nur der angloamerikanischen Macht. Dass diese zur Bemäntelung ihrer Ziele von der Verteidigung der Freiheit schwafelt, ist ein durchsichtiger Trick, dem man auch ohne Doktortitel durchschauen kann.“

COMPACT-Spezial „Feindbild Russland. Die Nato marschiert"