Panische CSU: Jetzt soll Strauß gegen die AfD helfen

Im ersten Halbjahr 2023 sah es für die CSU mit Blick auf die anstehenden bayerischen Landtagswahlen, die am 8. Oktober dieses Jahres stattfinden, noch gut aus. In Umfragen erreichte sie bis zu 42 Prozent. Doch mittlerweile bröckeln die Ergebnisse wieder. In den letzten drei Umfragen lagen die Christsozialen nur noch bei 39 Prozent.

Auch Bayern färbt sich blau

Dafür wird die AfD auch im weiß-blauen Freistaat immer stärker. Laut der letzten GMS-Umfrage liegt die AfD nun auch in Bayern gemeinsam mit den Grünen auf dem zweiten Platz und erreicht hier 14 Prozent. Nochmals viel besser sieht es für die Blauen laut einer Befragung des Instituts Wahlkreisprognose aus.

Diese sieht die AfD bei satten 18 Prozent, während die CSU hier nur auf 37 Prozent kommt. Die AfD ist laut dieser Befragung ganz klar zweitstärkste Partei im Freistaat vor den Freien Wählern, die auf 13,5 Prozent kommen, während die Grünen hier nur 12,5 Prozent erreichen.

Der „Altvater“ soll helfen

In der Münchener Parteizentrale der CSU bricht angesichts solcher Nachrichten von der Demoskopie-Front offenbar die nackte Panik aus. Wenn nichts mehr hilft, hilft immer noch Franz Josef Strauß, dachte sich da wohl Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder.

Im anstehenden Wahlkampf will die CSU auf Großplakaten mit einem Zitat ihres „Altvaters“ – so O-Ton-Söder – werben. Auf den Plakaten soll folgendes Strauß-Zitat abgedruckt werden:

„Wir wollen mit rechtsradikalen Narren und Extremisten nichts zu tun haben.“

Potentielle AfD-Wähler wird man mit ausgerechnet diesem Spruch, der auch von Angela Merkel, Olaf Scholz, Armin Laschet oder Annalena Baerbock sein könnte, sicherlich nicht an die CSU binden.

„Rote Ratten jagen“

Bekannt geworden ist Strauß ja schließlich für Sprüche, die heute kein AfD-Politiker mehr aussprechen würde. Kostproben gefällig? Hier einige Zitate:

„Was wir in diesem Land brauchen, sind mutige Bürger, die die roten Ratten dorthin jagen, wo sie hingehören – in ihre Löcher.“ „Was passiert, wenn in der Sahara der Sozialismus eingeführt wird? Zehn Jahre überhaupt nichts, und dann wird der Sand knapp.“ „Irren ist menschlich. Aber immer irren ist sozialdemokratisch.“ „Es strömen die Tamilen zu Tausenden herein, und wenn sich die Situation in Neukaledonien zuspitzt, dann werden wir bald die Kanaken im Land haben.“ „Schluss mit der ewigen Vergangenheitsbewältigung als gesellschaftspolitische Dauerbüßeraufgabe!“ „Lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder.“ „Ich bin ein Deutschnationaler und fordere bedingungslosen Gehorsam.“

Diese kleine Blütenlese macht schon deutlich, dass Franz Josef Strauß mit der heutigen CSU rein gar nichts mehr zu tun hat und in der heutigen CSU nicht einmal mehr Beisitzer in einem kleinen Ortsverband werden könnte.

Billige Instrumentalisierung

Auch der von den Medien und der politischen Konkurrenz so eifrig dämonisierte Björn Höcke wirkt gegen Strauß geradezu wie ein politischer Waisenknabe. Keine Frage, ein Franz Josef Strauß würde heute mit absoluter Sicherheit als „Rechtsextremist“ gelten.

Markus Söder äußerte hingegen zu der Kampagne:

„Die AfD ist keine Alternative, sondern eine Gefahr für Deutschland. Die AfD will aus EU und NATO austreten, damit würde sie Deutschlands Wirtschaft massiv schwächen und unsere Sicherheit gefährden. Franz Josef Strauß hätte die AfD wegen ihres Pro-Putin-Kurses als fünfte Kolonne Moskaus bezeichnet und konsequent bekämpft.“

Ob dieses Kalkül von Söder aufgeht, steht allerdings in den Sternen. Vielmehr dürfte vielen Wählern bewusst sein, dass der vor etwa 35 Jahren am 3. Oktober 1988 in Regensburg verstorbene Strauß hier auf eine durchsichtige Art instrumentalisiert werden soll, um der mittlerweile stark an den Zeitgeist angepassten CSU wenigsten noch einen pseudokonservativen Anstrich zu verpassen.

Schon im Bundestagswahlkampf 2017 warb übrigens die AfD mit dem Slogan „Franz Josef Strauß würde AfD wählen“, was damals zu empörten Reaktionen bei der CSU führte. Betrachtet man sich allerdings die Sprüche des langjährigen bayerischen Ministerpräsidenten, dann würde FJS heute wohl nicht nur AfD wählen, sondern mindestens auch zum Höcke-Flügel gehören.

