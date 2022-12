Nur heute: Bhakdi-Bestseller um 50% reduziert!

Weil Sucharit Bhakdi die Lügen des Corona-Regimes vor einem Millionenpublikum entlarvt hat, will man ihn in den Knast stecken. Wir erklären uns solidarisch mit dem politisch verfolgten Mediziner und wollen, dass seine Aufklärungsarbeit größtmögliche Aufmerksamkeit erfährt. Darum bieten wir Ihnen seinen Bestseller „Corona Unmasked“ um 50 Prozent reduziert (für nur 7,50 Euro!) an – aber nur heute, 7.12.2022, bis 24 Uhr. Jetzt hier zuschlagen!

Er war viele Jahre Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz: Professor Sucharit Bhakdi galt in der Fachwelt als renommierter Wissenschaftler. Doch weil er in der Corona-Krise nicht mit den Wölfen heulen wollte, sondern das Lügengebäude von Lauterbach, Drosten & Co. mit seinen aufsehenerregenden Top-Titeln „Corona Fehlalarm“ und „Corona Unmasked“ zum Einsturz gebracht hat, sinnt das Regime auf Rache.

Bhakdi sieht sich einer breit angelegten Kampagne ausgesetzt, die auf die Vernichtung seiner Existenz abzielt: In einem Video kritisierte der Mediziner unter anderem das Corona-Regime in Israel, das bei allen Massenimpfungen voranging und deshalb in den Medien auch als das große Covid-Versuchslabor von Biontech und Pfizer bezeichnet wurde. Bhakdi prangerte dieses Vorgehen an. Er sprach seinen großen Respekt für das jüdische Volk aus, bemerkte aber, dass Israel in der Zwischenzeit zur „lebenden Hölle“ geworden sei.

Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins hat wegen dieses Videos und weiterer Aussagen Anklage gegen den Mediziner erhoben – man will Bhakdi mit dem Gummiparagrafen „Volksverhetzung“ niederknüppeln. Das Wissenschaftsministerium Rheinland-Pfalz prüft sogar, ob man ihm den Professorentitel aberkennen kann. Offensichtlich eine konzertierte Aktion von Politik, Justiz und den mächtigen Impfstoff-Konzernen!

Besonders übel: Der Verlag, der Bhakdis Bestseller „Corona Unmasked“ herausgebracht hat, distanziert sich inzwischen von seinem Erfolgsautor und will die immer noch stark nachgefragten Werke nicht mehr neu auflegen. Damit werden die Bhadki-Bücher zur Bückware.

Der Verlag, der Bhakdis Bestseller „Corona Unmasked" herausgebracht hat, distanziert sich inzwischen von seinem Erfolgsautor und will die immer noch stark nachgefragten Werke nicht mehr neu auflegen.

Auch Bhakdis Aufklärungshammer „Corona Fehlalarm" und seine DVD-Sammlung „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an" (2 DVDs, Laufzeit ca. 230 Minuten) mit seinen wichtigsten Videos, die bei Youtube gelöscht wurden, sind verfügbar.

Das Regime hält Bhakdis Werk offenbar für so gefährlich, dass es die Existenz des Autors vernichten und seine Bücher aus dem Verkehr ziehen will.