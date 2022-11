Nord-Stream-Sabotage: Worin liegt das Geheimnis? Teil 2

Am 29. Oktober hat das russische Verteidigungsministerium Angehörigen der britischen Marine vorgeworfen, für die Schäden an den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verantwortlich zu sein. Erfahren Sie mehr über die Nord Stream-Sabotage in der neuen COMPACT-Ausgabe Krieg gegen Deutschland: Vom Anschlag auf Nord Stream bis zur atomaren Erpressung. HIER mehr erfahren.



_ von Björn Adler

Trotz des Dementis der britischen Regierung kann dieser Verdacht nicht ausgeräumt werden. Ohne entsprechende Indizien würde Russland diese Vorwürfe gegen Großbritannien nicht durch amtliche Kanäle verbreiten lassen. Wenn sich die britische Marine an den Explosionen der Nord-Stream-Pipeline beteiligt hätte, wären die USA, die verdächtige Unterwassermaschinen an britische Nachrichtendienste verkauft hat, auch nicht automatisch unschuldig.

Ein mysteriöses Flugzeug

Ist es möglich, dass die USA an der Zerstörung der Nord Stream-Pipelines beteiligt waren, um Putins Einfluss auf Europa zu beseitigen? Natürlich sind sie dazu fähig. US Navy Seals haben ausgereifte Unterwasser-Militärdienste entwickelt. Zudem haben die Aussagen mancher US- und EU-Beamten auf sozialen Medien impliziert, dass die USA hinter der Sabotage standen.

Zu Beginn des diesjährigen Septembers, knapp einen Monat vor dem Vorfall, zeigte Flightradar24 ein nicht identifiziertes Flugzeug an, das über dem Ort der beschädigten Erdgaspipelines in der Ostsee nahe Bornholm schwebte. Es wies nicht einmal die üblichen Identifikationssymbole auf. Der 24-Bit-ICAO-Code des Flugzeugs ermöglicht es jedoch, das Modell zu bestimmen, nämlich den Sikorsky MH-60R Seahawk des US-Militärs, der an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen – insbesondere am 1., 2. und 3. September – stundenlang über dem Gelände kreiste.

„Thank you, USA“

Am 14. September kamen das Amphibienschiff USS Kearsarge (LHD 3), das Flaggschiff der Kearge Amphibious Ready Group (ARG) und das amphibische Dock-Landungsschiff USS Gunston Hall der Whidbey-Klasse (LSD 44) in Gdynia und Gdansk in Polen an. Der Einsatzort befindet sich in der Nähe der Lecks an Nord-Stream-Pipelines. Am 26. September wurde ein Aufklärungsflugzeug der US-Marine P-8A in der Nähe der Explosionsstellen registriert.

Der Verdacht auf eine Beteiligung der USA an den Explosionen erreichte mit der Botschaft von Polens Ex-Verteidigungsminister Radek Sikorski auf Twitter, in der er „Thank you, USA“ unter eine Aufnahme von dem großflächigen Gasaustritt in der Ostsee schrieb, einen Höhepunkt.

Freude bei Anthony Blinken

Überhaupt ist es schwer zu leugnen, dass die USA offensichtlich von der europäischen Energiekrise profitiert haben, insbesondere von der Pipeline-Sabotage. Aus diesem Grund sagte US-Außenminister Anthony Blinken, dass die Lecks in den Pipelines „eine enorme Chance“ bieten würden, Europas Abhängigkeit von russischer Energie zu beseitigen. Weil sie die Möglichkeit eröffnen, Flüssiggas nach Europa und Asien zu liefern. Wenn mehr US-LNG gebraucht werden, könnten dessen Preise drastisch steigen.

Niemand kann – weil gemeinsame Ermittlungen verhindert wurden – wissen, wer die Nord-Stream-Pipelines sabotiert hat. Jedoch scheint die Einstellung der Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 vorerst festzustehen und die EU wird in den nächsten Jahren mit hohen Energierechnungen und wütenden Bürgern konfrontiert sein.

Kein Wunder, dass die Spekulationen über die wahren Hintergründe der Anschläge derzeit ins Kraut schießen.