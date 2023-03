Mordfall Luise: Setzt die Strafmündigkeit runter!

Neuer erschütternde Details zum Fall der von einem 12- sowie einem 13jährigen Mädchen getöteten Luise aus Freudenberg: Die Tat war offenbar von langer Hand geplant. Die Verrohung schreitet fort, auch Multi-Kulti hat daran seinen Anteil. Das COMPACT-Magazin warnt: „Berlin ist überall“. Hier mehr erfahren.



Es sind schockierende Nachrichten, die am Tag nach der Trauerfeier für die von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen ermordete Luise kursieren. Demnach hat eine der beiden Täterinnen sich vor der Tat im Internet über das Thema Strafmündigkeit erkundigt. Daraus kann man folgern, dass die beiden Mädchen das fürchterliche Verbrechen erst dann realisierten, als sie wussten, dass die dafür straffrei ausgehen würden.

Strukturiertes Vorgehen

Ein weiteres erschütterndes Indiz mehr, das nun bekanntgeworden ist. Es zeigt einmal mehr, das der Mord an Luise auch tatsächlich anhand aller Kriterien, die sich dafür heranziehen lassen, ein Mord war. Die Tat geschah nicht aus irgendeinem Affekt heraus, sondern wurde von langer Hand geplant. Auch nach der Tat gingen die Mädchen weiter erschreckend kaltblütig und strukturiert vor. Die Eltern der zu diesem Zeitpunkt schon toten Luise wurden mit einem Anruf, in dem behauptet wurde, Luise befinde sich auf dem Heimweg, in Sicherheit gewogen.

Das ist ein zumindest semiprofessionelles Vorgehen, das selbst viele erwachsene Straftäter nicht aufbringen. Gerade die Details dieser Tat zeigen, dass unbedingt eine Debatte über die Herabsetzung der Strafmündigkeit vonnöten ist. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert beispielsweise schon seit Jahrzehnten eine Herabsetzung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre, da die Zahl schwerer Straftaten, die durch ganz junge Menschen begangen werden, steigt.

Savonarolas Kinderpolizisten

Das würde dann ja immer noch bedeuten, dass ganz junge Täter immer noch nach dem milden Jugendstrafrecht abgeurteilt würden. Jugendstrafen würden also – so wie nach bisheriger Rechtsprechung auch – nur in Ausnahmefällen und bei schweren Straftaten ausgesprochen werden. In diesem Bereich wäre ein solches Vorgehen dann aber auch nötig. Der Staat hat schließlich die Pflicht, die Sicherheit seiner Bürger zu garantieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre sollten auch dem Letzten klargemacht haben, dass diese Sicherheit auch durch Kinder oder ganz junge Jugendliche bedroht werden kann.

Auch Kinder sind – im Guten wie im Schlechten – eben bloß Menschen. Im florentinischen Gottesstaat des Eiferers und Dominikanermönches Savonarola, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Italien für einige Jahre existierte, beschlagnahmten die Kinderpolizisten der „Fanciulli“ Spiegel, Kosmetika, schöne Kleider und Möbel sowie Bücher, weil jedweder Luxus gegen die Gebote Gottes verstoße. Die „Fanciulli“ trieben die zum Tode Verurteilten sogar zu den Scheiterhaufen. Zur Zeit des Sowjetdiktators Stalin wurden Schulkinder in der Parteipresse als Helden gefeiert, wenn sie ihre Eltern als angebliche Abweichler denunzierten, was für diese oft das Todesurteil bedeutete.

Es muss sich etwas ändern

Auch Kinder können also unvorstellbar grausam sein, gerade weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt. Ein Staat, der rechtzeitig klare Grenzen aufzeigt, kann vielleicht wenigstens noch so manche Fehlentwicklung korrigieren. Außerdem: Nach jetziger Gesetzeslage dürften die Personen, dürften die Personen, die bei TikTok im Mordfall Luise zur Selbstjustiz aufgerufen haben, wesentlich härter bestraft werden als die beiden Täterinnen selbst.

Das kann einfach nicht gerecht sein, insbesondere wenn man sich das Martyrium vor Augen führt, das das Opfer durchleiden musste. Die Täterinnen versuchten erst, Luise mit einer Plastiktüte zu ersticken. Als das misslang, hielt ein Mädchen Luise fest, während das andere Mädchen mit 30 Messerstichen auf sie einstach. Das zu diesem Zeitpunkt noch lebende Opfer wurde dann eine Böschung heruntergestoßen, wo es verblutete.

Wenn immer jüngere Täter immer schwerere Straftaten begehen, muss der Staat eben einschreiten und die Strafmündigkeit herabsetzen!

