Melnyk: Keine „roten Linien“ bei Waffenlieferung

Laut Mainstreammedien ist mit dem Sieg der Ukraine eher heute als morgen zu rechnen. Allerdings scheint selbst deren Regierung nicht länger an diesen Durchhalte-Narrativ zu glauben. Das zeigen die aktuellen Forderungen des Ex-Botschafters und jetzige Vizeaußenministers Andrij Melnyk auf Twitter:

„Wir sind unseren Verbündeten dankbar für ihre militärische Hilfe. Aber das ist nicht genug.“

Schließlich haben die Verbündeten bislang nur schlappe 55 Milliarden Euro rausgerückt. Darf’s ein wenig mehr sein?! Die Ukraine brauche nämlich das Zehnfache (!), rechnet der Bandera-Anhänger. Das wären 500 Milliarden. Und wenn der Westen nicht so viel zahlt? Tja, dann wird aus dem Endsieg leider nichts:

Es kommt noch besser: Laut RND fordert Melnyk: Die westlichen Partner sollten endlich aufhören, künstliche rote Linien zu ziehen, sondern ein Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben. Das wären alleine aus Deutschland ganze 35 Millionen. Diese Beträge seien im Vergleich zu den Ausgaben im Zweiten Weltkrieg gering. – Wie bitte?!… Meint das etwa: Vor 80 Jahren habt Ihr mehr Geld springen lassen, um den Ruskis eins auf die Mütze zu geben. Warum seid Ihr jetzt so zögerlich??! – Geht’s noch widerlicher?

Ein weiterer Melnyk-Appell lässt sich als unfreiwillige Kritik an westlichen Mainstream-Medien lesen:

„Die Verbündeten sollten das Ausmaß dieses Krieges begreifen.“

Mit anderen Worten: Der Endsieg ist noch fern. Aber wenn der Westen auf „rote Linien“ verzichtet, vielleicht auch mal Atomwaffen liefert, könnte doch noch funktionieren, was die Wehrmacht nicht geschafft hat… Und so etwas wird in westlichen Medien kommentarlos verbreitet! Keine Empörung. Null Widerspruch.

Fast zeitgleich ließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wissen, dass die antirussischen Sanktionen äußerst wirksam seien, auch wenn der Kreml das Gegenteil behaupte. Sie sollten daher fortgeführt und durch weitere Strafmaßnahmen ergänzt werden:

„Je härter die Sanktionen gegen Russland und gegen die gesamte russische Kriegswirtschaft sind, desto schneller wird der Krieg enden.“

Und die Welt wird in Flammen stehen.

