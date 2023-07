Mainstream-Grusel: War COMPACT auf Rammstein-Konzert?

Allen Vorverurteilungen zum Trotz: Am Wochenende spielte „Rammstein“ vor ausverkauften Olympiastadion in Berlin. Daraufhin suchte der Mainstream nach einem neuen Skandal… In der druckfrischen Juli-Ausgabe des COMPACT-Magazins entlarvt Maximilian Pütz die Kampagne gegen die deutsche Kult-Band. Hier mehr erfahren.

Die Mainstream-Medien verloren am vergangene Wochenende eine Kultur-Schlacht: Trotz Vorverurteilungen gegen die Band Rammstein, trotz Petition und Protest-Aufruf, verhielt sich das Gros der Bürger einfach unwoke. Selbst Politiker wollten sich nicht zum Canceln der Veranstaltung aufraffen.

So kam es, dass tausende Fans im Olympiastadion die zweifache Einheizung (durch Musik und Feuershow) ungestört genießen konnten. Draußen betrauerten lediglich 150 Demonstranten (offizielle Zählung: 250) die Frustrierung ihrer Lynch-Lüste.

Also suchten die Propaganda-Medien nach neuem Zündstoff. Motto: Wenn unterstellte Übergriffigkeit nicht wirkt, muss man Schlimmeres, etwas wahrhaft Unverzeihliches auffahren: Beispielsweise, dass COMPACT-Reporter sich im Stadion befanden… Gesucht, gefunden. Sofort skandalisierte das Rolling Stone-Magazin am Montag:

„War Kamerateam von COMPACT wirklich im Olympiastadion?“

Antwort: Ja! Schlimmer noch: Sie haben sogar eine Video-Debatte darüber erstellt, wo COMPACT TV-Chef Paul Klemm „und Pop-Fachkraft Maximilian Pütz (im Danzig-Shirt) (…) auch um Deutungen des Deutschland- und Heimat-Begriffs im Ouevre von Rammstein“ diskutierten. Als wäre das nicht schon schrecklich genug, wird noch der emeritierte Berliner Konzertveranstalter Berthold Seliger zitiert:

„Fällt schwer zu glauben, dass bei einem Konzert dieser Größenordnung Kameraleute mit professionellem Equipment durch die Security kommen würden ohne Akkreditierung. Würde bei mir nicht mal bei Club-Konzerten klappen …“

Ein Abgrund tut sich auf: Wurde COMPACT etwa akkreditiert, obwohl der „Verfassungsschutz“ das Magazin als gesichert regierungskritisch (in VS-Sprache: „rechtsextrem“) einstuft?!? Auch das News-Portal Buzz-Feed und die Ex-Grüne Jutta Ditfurth beteiligten sich an diesem Ratespiel. Gestern dann die erlösende Nachricht der Berliner Morgenpost:

„Vom Veranstalter war er (Maximilian Pütz, Anm.) nicht als Journalist akkreditiert, wie ein Sprecher des Betreibers Olympiastadion Berlin GmbH auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilt.“

Aber, so rätselte der MoPo-Journalist: Was wollte COMPACT da eigentlich? Zur Beantwortung dieser – für einen Mainstream-Journalisten-Grips kaum lösbaren – Frage wurde Margreth Lünenborg, Professorin für Kommunikationswissenschaften (FU Berlin), konsultiert. Deren scharfsinnige Antwort: Die „Rechte“ versuche, die Me too-Diskussion „für sich zu nutzen“. Aus diesem genialen Hinweis generierte man sogleich die Artikel-Überschrift:

„Wie Rechtsextreme die Rammstein-Debatte kapern wollen“

Lünenborg: Wenn in feministischen Debatten die eigene (Geschlechts-) Identität „in irgendeiner Art und Weise angegriffen werde, reagierten viele Menschen angestrengt oder ablehnend“, was nach Meinung der Professorin „auch nachvollziehbar sei“ – womit sie unterstellt, dass COMPACT nur von Männern erstellt würde – was ein Irrtum ist.

Zum Abschluss der wirkliche Grund: COMPACT mag nicht stillhalten, wenn Mainstream-Ideologen zur Hetzjagd gegen Menschen blasen, deren Schuld in keiner Weise bewiesen ist. Und das nur, weil der Wokeness-Mob zur Etablierung seines Terror-Regimes auf regelmäßige Schlachtung von Sünbenböcken angewiesen ist.

Die Kampagne gegen Rammstein wird von Medien weiterhin am Kochen gehalten.