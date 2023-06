Letzte Generation: Die Schlinge zieht sich zu

Ist die Gruppe Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Die Diskussionen gehen weiter. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ beleuchtet die gesamte Szene und kommt zu erstaunlichen Erkenntnissen. Hier mehr erfahren.

In Bayern werden wenige Wochen vor der Landtagswahl die Zügel angezogen und Klima-Fanatiker plötzlich nicht mehr verniedlicht. Die Generalstaatsanwaltschaft München will in den Mitgliedern der Letzten Generation nunmehr eine straff organisierte Truppe mit hunderten Aktivisten erkennen, die eine „stetig weitere Eskalation“ propagiere und „immer neue Arten von Straftaten“ begehe. Mit dieser Argumentation erwirkte die Generalstaatsanwaltschaft zuletzt Durchsuchungsbeschlüssen.

Eine der Betroffenen weint sich jetzt im Spiegel aus: „Man kennt es nur aus dem Film. Plötzlich wacht man auf, weil gegen deine Tür gedonnert wird. Und plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste vor deinem Bett.“

Seitenweise Straftaten…

Bei jüngsten Hausdurchsuchungen wurden Laptops, Handy und USB-Sticks sichergestellt. Zudem wurden Konten beschlagnahmt und die Webseite der Letzten Generation abgeschaltet. Die Maßnahmen seien gerechtfertigt, weil von der Gruppe eine „erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ ausginge, so die Ermittler. Das Amtsgericht München präsentierte im Dursuchungsbeschluss gleich seitenweise Straftaten, die der Letzten Generation vorzuwerfen seien, darunter auch Attacken auf berühmte Kunstwerke.

In „Klima-Terroristen“ wird das aufgegriffen:

„Gruppen wie Fridays For Future, Extinction Rebellion, vor allem aber die Letzte Generation werden immer rücksichtsloser, radikalisieren sich zunehmend, gehen nicht nur sprichwörtlich über Leichen. Die zahlreichen Attentate auf besonders bekannte und wertvolle Kunstwerke, die immer wieder verübt werden, machen deutlich, in welch totalitärem Wahn sich große Teile der Bewegung befinden: Kartoffelpüree für Monets Heuschober im Museum Barberini in Potsdam, eine Cremetorte für da Vincis Mona Lisa im Pariser Louvre oder Tomatensuppe für van Goghs Sonnenblumen in der Londoner National Gallery und Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring im Mauritshuis in Den Haag.“

Hier setzt auch die neue COMPACT-Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“ (Trailer siehe oben) an. Wir arbeiten auf, wie die Öko-Extremisten wirklich ticken und wer ihre Stichwortgeber sind.

Sabotage gegen Öl-Pipeline

In Bayern richtetet sich der Verdacht übrigens darüber hinaus gegen zwei Beschuldigte der Letzten Generation, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest¬Ingolstadt zu sabotieren. Dies wertet das Landeskriminalamt weiterhin als versuchten Angriff auf die sogenannte kritische Infrastruktur Bayerns.

Zuletzt war auch die Polizeigewerkschaft GdP in Berlin in einer Stellungnahme zur Letzten Generation sehr deutlich geworden:

„Wir haben es nach unseren Kenntnissen mit einer hierarchisch organisierten kriminellen Vereinigung zu tun, die in der Hauptstadt seit mehr als einem Jahr Straftaten begeht und in den letzten Wochen in den Guerilla-Aktionen nochmal militanter geworden ist.“

Unterdessen hat die Linkspartei in Bayern Anzeige gegen Ministerpräsident Markus Söder, Justizminister Georg Eisenreich, Innenminister Joachim Herrmann sowie gegen Generalstaatsanwalt Reinhard Röttle gestellt. Dabei geht es in erster Linie um die Sperrung der Internetseite der Letzten Generation. Nach der behördlichen Abschaltung war dort nämlich zu lesen: „Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß §129 StGB dar.“ Hier werde die Unschuldsvermutung ignoriert, so die Linkspartei. Die Anzeige erfolgte wegen Verleumdung und Beleidigung.

Ingo Blechschmidt von der Letzten Generation weist derweil den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung „vehement“ zurück: „Die wirkliche kriminelle Vereinigung sitzt in Berlin.“

Wer in dieser Debatte mitreden will, kommt an COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen – Was sie denken und wer sie bezahlt“ nicht vorbei. Im Heft werden auf mehr als 80 Seiten alle Hintergründe zu Letzter Generation und deren Hintermännern aufbereitet. Hier bestellen.