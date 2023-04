Klimatologe erwartet Kälteschock durch Vulkanausbruch

Der Ausbruch des Riesen-Vulkans Schiwelutsch auf der russischen Halbinsel Kamtschatka könnte auch ungeahnte Auswirkungen auf das Weltklima haben und eine spürbare Abkühlung bewirken. Ein Super-GAU für Klima-Ideologen – und eine Lüge, die wir in unserem großen Faktencheck in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven. Hier mehr erfahren.



Nach dem heftigen Vulkanausbruch des Stratovulkans Schiwelutsch auf der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands hat die Aschewolke mittlerweile eine Höhe von sage und schreibe 20 Kilometern erreicht. Dies könnte Auswirkungen auf die internationale Luftfahrt haben. So teilte die russische Vulkanbeobachtungsstelle KVERT schon am Dienstagmorgen mit:

„Die anhaltende Aktivität könnte internationale und niedrig fliegende Flugzeuge beeinträchtigen.“

Abkühlung in den nächsten zwei Jahren?

Für den Flugverkehr wurde die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen. Eine dicke Ascheschicht bedeckt nun auch die wenigen Gehöfte und Siedlungen im Umfeld des Vulkans. Nach Behördenangaben handelt es sich um den stärksten Ascheregen nach einem Ausbruch des Schiwelutsch in den vergangenen 60 Jahren.

In der Kleinstadt Kljutschi, die 40 Kilometer von dem Vulkan entfernt liegt, kommt nur noch eine dickflüssige, braune Pampe aus den Wasserhähnen. Auch die 450 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Kamtschatkas, Petropawlowsk-Kamtschatski, könnte bald durch die Aschewolke weitgehend lahmgelegt werden.

Doch diese Auswirkungen in unmittelbarer Nähe des Vulkans könnten sich noch als das kleinste Problem dieser Eruption erweisen. Der russische Klimaforscher Alexej Kokorin hält es für möglich, dass der Ausbruch des Schiwelutsch durch die ausgestoßenen Partikel sogar eine kurzfristige Abkühlung der Erdatmosphäre in den kommenden zwei Jahren auslösen könnte, da die Asche bis in die Stratosphäre geschleudert worden sei.

Das Pinatubo-Ereignis

Etwas Neues, auch mit Blick auf die jüngste erdgeschichtliche Vergangenheit, wäre das nicht. Man erinnere sich nur an den Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf der Philippinen-Insel Luzon im Juni 1991. Die Folge dieses gewaltigen Ausbruchs war eine Sonnenlichtreduktion um 5 Prozent. Das wiederum führte zu einem durchschnittlichen Temperaturabfall um 0,5 bis 0,6 Grad in der nördlichen Hemisphäre und 0,4 Grad weltweit.

Auch in jüngster Zeit gab es also nachweislich durch geologische Großereignisse ausgelöste Abkühlungsphasen, die gut dokumentiert sind.

„Weiträumige Vergletscherung zu erwarten“

Als sich wiederum im November 2009 ein Hacker Zugang zu den privaten Nachrichten der sogenannten Climatic Research Unit (CRU) der East-Anglia-Universität verschaffte, machte sich Panik unter den Wissenschaftlern breit, weil die Mails darüber Aufschluss hätten geben können, „wie man Temperaturkurven manipuliert, unliebsame Daten unterdrückt und allzu kritische Kollegen aus wissenschaftlichen Debatten und Fachmagazinen herausdrängt.“

In einem weiteren Artikel in dem neuen COMPACT-Spezial Klima-Terroristen: Was sie denken und wer sie bezahlt werden die Klimadebatten der 70er sowie der frühen 80er Jahre beleuchtet. Damals hielten nämlich viele Klimatologen noch den Beginn einer neuen Eiszeit für plausibel. Der Spiegel bemerkte damals in einem schon fast fatalistischen Unterton, dass der Trend „auf eine weiträumige Vergletscherung der nördlichen Hemisphäre und kälteres Klima“ hinauslaufe. Selbst der US-Geheimdienst CIA rechnete mit einem Abrutschen in eine neue Kleine Eiszeit und bitterkalten Temperaturen, wie sie in der Nördlichen Hemisphäre von 1600 bis 1850 geherrscht hatten.

