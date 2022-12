Klimakleber erinnern an Reichsbürger

Zitat des Tages: „Besonders einer der Vorwürfe hat es in sich: Verdacht auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Schon die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe kann zur Inhaftierung führen, sogar die bloße Unterstützung oder Werbung. Das weckt unweigerlich Erinnerungen an die vergangene Woche, an die Razzien bei der mutmaßlichen ‚Reichsbürger‘-Terrorgruppe.“ (TAZ)

„Die Klima-Bewegung radikalisiert sich zunehmend. Das hat vermutlich auch mit der mentalen Struktur ihrer Protagonisten zu tun.“ (COMPACT-Magazin)