Island: Wie man mit einer Finanzkrise umgeht

Nach der Zwangsfusion der beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse drängt sich die Frage auf, wie mit einer großen Finanzkrise umzugehen ist. Dabei kann sich ein Blick auf eine Insel im Nordatlantik lohnen. In dem COMPACT-Spezial Welt.Wirtschaft.Krisen – vom Schwarzen Freitag zum Corona-Crash werfen bekannte Autoren einen Blick hinter den Vorhang der Weltfinanzmärkte und erklären Ihnen, wer dort die Fäden zieht. Das Heft kann HIER bestellt werden!



_ von Raphael-Maria Grünwald

Mit Blick auf die Entwicklung in Island seit dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahre 2008 drängt sich unweigerlich eine bekannte Wendung aus den Asterix-Comics auf: Die ganze Welt ächzt unter der Knute der internationalen Finanzmärkte? Nein! Die unbeugsamen Isländer hören nicht auf, Widerstand zu leisten – und haben auch noch Erfolg damit.

„Ein gigantischer Investmentfonds“

Dass die Nordmeer-Insel, bis zum Ausbruch der Finanzkrise so etwas wie das Eldorado der Finanzmarktliberalisierung, den in der Geschichte dieses Landes beispiellosen Absturz erfolgreich bewältigen konnte, ist ein Lehrstück, das eine nähere Betrachtung verdient.

Die NachDenkSeiten konstatieren:

„Island war vor der Krise kein Land mit Banken, sondern ein gigantischer Investment-Fonds mit einem kleinen angeschlossenen Land.“

Abgesehen von den Steueroasen gab es vermutlich keinen anderen Staat, der sein Finanzwesen so frei schalten und walten ließ, wie es auf Island der Fall gewesen war. Die Isländer wussten die ihnen offerierten, vermeintlichen Vorteile reichlich zu nutzen: ihr Einkommen war vor Ausbruch der Finanzkrise mit durchschnittlich 213 Prozent beliehen; die durchschnittliche Verschuldung eines US-Haushaltes betrug zu diesem Zeitpunkt rund 140 Prozent.

Mit Hebelwirkung in den Abgrund

Der Status Islands, nämlich gemessen an der Jahreswirtschaftsleistung (BIP) eine der reichsten Nationen der Welt zu sein, stand also auf tönernen Füßen. Die Nettoauslandsverschuldung erhöhte sich im letzten Jahrzehnt vor der Krise fünfmal so stark wie das BIP und übertraf es schließlich um das Doppelte. 80 Prozent der Schulden entfielen auf die drei großen isländischen Banken Kaupthing, Glitnir und Landsbanki, die um die Jahrtausendwende privatisiert worden war. Um bei ihren Geschäften eine möglichst große „Hebelwirkung“ zu erzielen, hatten diese Banken umfängliche Kredite aufgenommen.

Mit dem Ausbruch der Finanzkrise und nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, der eine dramatische Kreditverknappung nach sich zog, erhielten Islands Banken 2008 plötzlich keine Kredite mehr. Ihre Strategie beruhte darauf, langfristige Geschäfte mit kurzfristigen Geldmarktkrediten zu finanzieren; ein Modell, mit dem sich vor Ausbruch der Krise glänzende Geschäfte machen ließen. Damit war dann quasi über Nacht Schluss. Verschärfend kam hinzu, dass die Anleger ihr Geld von der Insel abzogen, was einen rapiden Kursverfall der isländischen Krone nach sich zog. Das Land geriet nicht nur in eine existenzielle Krise – die Situation schien geradezu aussichtslos.

Die Umkehr

In dieser bedrohlichen Lage warfen die Isländer das Steuer mutig um 180 Grad herum und setzten zu einer Kehrtwende in Sachen Finanzmarktliberalisierung an. Während andere Staaten, so als wenn nichts geschehen wäre, ihre Banken schlicht weiterzocken ließen, wurde auf Island eine rigorose Finanzmarktaufsicht ins Werk gesetzt.

Dabei machte man Nägel mit Köpfen: Kapitalverkehrskontrollen sorgten dafür, dass eine Kapitalflucht vermieden werden konnte. Das inländische Kerngeschäft wurde den alten Banken entwunden und in neue Banken transferiert. Das Eigenkapital für die neuen Banken brachte der isländische Staat auf. Die alten Banken blieben aber nicht nur auf ihren Schulden sitzen; deren leitende Manager bekamen sogar Haftbefehle. Auch diese Haftbefehle kamen nicht von ungefähr: Die isländische Regierung stellte 100 Sonderermittler zusammen, die Jagd auf jene Bankster machen sollen, die das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte hineinmanövriert hatten.

Ein in der Eurozone oder den USA völlig undenkbarer Vorgang, wo den verantwortlichen Bankmanagern noch millionenschwere Abfindungen hinterhergeworfen wurden. Bemerkenswert bleibt in diesem Zusammenhang auch die Verurteilung von Geir Haarde, Islands Regierungschef bei Ausbruch der Krise im Jahre 2008. Er wurde wegen „grober Amtsfehler“ verurteilt, blieb allerdings straffrei. Haarde sah das alles natürllich ganz anders und bezeichnete den Prozess gegen ihn als „Farce“; seine wenig überzeugende Auskunft lautete, dass niemand voraussehen konnte, „dass so etwas Krasses mit dem Bankensystem passieren würde“.

Dass dieses Umsteuern nicht das Werk der liberalkonservativen Regierung Haarde war, die den Weg in den Abgrund geebnet hatte, liegt auf der Hand. Diese Regierung wurde Anfang 2009 durch den Druck der Straße zum Aufgeben gezwungen. Die ihr folgende Linksregierung unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Jóhanna Sigurðardóttir hatte den Mut, unkonventionelle Wege zu gehen.

Der zweite Teil dieses Artikels wird morgen veröffentlicht.

Die Weltwirtschaftskrise ab 1929, der Wall-Street-Crash 1987, die große Finanzkrise 2008 sowie die darauf folgende Euro-Krise, der Corona-Crash 2020: COMPACT-Spezial analysiert die Triebkräfte der gegenwärtigen Entwicklung in einem aufrüttelnden historischen Rückgriff. Prominente Fachleute wie Oliver Janich (ehemals „Focus Money“), der frühere Bundesminister Andreas von Bülow und Jürgen Elsässer (Chefredakteur COMPACT-Magazin) schreiben Klartext, nennen die Täter und die Tricks der Hochfinanz. HIER bestellen oder einfach auf das Banner unten klicken!