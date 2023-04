Impf-Gegner Robert F. Kennedy will ins Weiße Haus

Joe Biden bekommt Konkurrenz beim Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten im kommenden Jahr – nämlich den weltweit bekannten Impfkritiker Robert F. Kennedy Jr. Der enthüllte in seinem Bestseller „Das wahre Gesicht des Dr. Fauci“ die Verbrechen des US-Virologen Sachen Corona, Aids und Krebs. Hier mehr erfahren.



Am 3. Februar kommenden Jahres starten die Vorwahlen zu den US-Präsidentschaftswahlen 2024. Auf ausdrücklichen Wunsch von US-Präsident Joe Biden werden die Primaries der Demokraten diesmal nicht wie üblich im US-Bundesstaat Iowa stattfinden, sondern in South Carolina, das wegen seines hohen schwarzen Bevölkerungsanteils als Hochburg der Biden-Anhänger gilt. Dort wird sich der US-Präsident dann auch dem Wettbewerb mit Robert F. Kennedy Jr., dem Neffen des legendaren Präsidenten John F. Kennedy, stellen müssen.

Profilierter Impfskeptiker

Wie aus einem am Mittwoch von Kennedy bei der nationalen Wahlkommission eingereichten Dokument hervorgeht, will der prominente Impfgegner in das Rennen gegen den Amtsinhaber gehen. Robert F. Kennedy Jr. ist der Sohn des am 6. Juni 1968 in Los Angeles ermordeten damaligen Senators Robert „Bobby“ Kennedy, der damals auch für die US-Präsidentschaft kandidieren wollte.

Robert F. Kennedys Onkel wiederum, der frühere Präsident John F. Kennedy, war am 22. November 1963 in Dallas einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Der Fall wurde von US-Meisterregisseur Oliver Stone verfilmt – und die offizielle Theorie eindrucksvoll widerlegt.

Robert F. Kennedy hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf als einer der profiliertesten Impf- und Corona-Maßnahmenkritiker überhaupt erworben. Noch im Februar 2021 wurde sein Instagram-Profil mit 800.000 Followern gelöscht, offenbar weil er dort ein von ihm veröffentlichtes Video mit dem Titel „Planet Lockdown“ geteilt hatte. Dieses wurde insgesamt 20 Millionen Mal aufgerufen.

Gegner des Establishments

Erst im vergangenen Monat war im Rahmen der Veröffentlichung der sogenannten Twitter Files, die der neue Twitter-Chef Elon Musk angeordnet hatte, herausgekommen, dass Robert F. Kennedy Jr. während der Epidemie massiv in das Visier regierungsnaher linker Zensoren geraten war.

An erster Stelle ist hier das im vergangenen Jahr gestartete sogenannte Virality Project zu nennen, das von der kalifornischen Elite-Universität Stanford betreut wird. Dieses spielt in den USA eine ähnliche Rolle wie die sogenannten Faktenchecker von Correctiv hier bei uns in Deutschland als Rammbock zur Einengung der Meinungsfreiheit und für die Zensurbestrebungen der Obrigkeit. Wie nun herauskam, hatte sich das Virality Project insbesondere auf Kennedy eingeschossen, um eine Abschaltung seiner Social-Media-Profile zu erreichen.

Kennedy hat sich davon nicht entmutigen lassen. Das war auch nicht zu erwarten. In seiner kämpferischen Rede bei der großen Querdenken-Demo am 29. August 2020 in Berlin, die in der COMPACT Edition „Tage der Freiheit“ dokumentiert ist, hatte Kennedy sich kämpferisch gegeben und betont:

„Wir wollen Amtsträger im Gesundheitsbereich, die keine finanziellen Verbindungen zur Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten und nicht für Big-Pharma. {Beifall} Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um pharmazeutische Profite oder Regierungskontrolle.“

Weiter führte er aus:

„Regierungen lieben Pandemien! Sie lieben Pandemien aus demselben Grund, aus dem sie Krieg lieben. Sie geben ihnen die Möglichkeit, Kontrollmechanismen in der Bevölkerung zu installieren, die die Menschen sonst niemals akzeptieren würden, die großen Institutionen und Mechanismen, um Gehorsam einzuführen und zu erzwingen. Ich sage Euch etwas: Es ist mir ein Rätsel, dass all diese großen wichtigen Persönlichkeiten wie Bill Gates und Tony Fauci seit Jahrzehnten über diese Pandemie nachgedacht und für diese geplant haben. Sie haben sie geplant, sodass wir alle sicher sind, wenn die Pandemie dann endlich kommt. Und dennoch, jetzt, wo sie hier ist, scheinen die nicht zu wissen, worüber sie reden. Es scheint, als würden sie sich das alles einfach ausdenken. Sie erfinden Zahlen. Sie können Dir nicht sagen, was die Sterblichkeitsrate von Covid ist. Das ist Grundwissen. Sie können uns keinen PCR-Test geben, der tatsächlich funktioniert. Sie müssen ständig die Definition von Covid auf den Totenscheinen ändern, um es immer gefährlicher aussehen zu lassen. Das Einzige, worin sie gut sind, ist das Verbreiten von Angst.“

Eine Chance für die US-Demokratie

Es wäre sicherlich ein Segen, wenn ein Mann wie Kennedy ins Weiße Haus einziehen würde. Schon die US-Vorwahlen im nächsten Jahr versprechen jedenfalls spannend zu werden.

