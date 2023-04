Hersh: Mysteriöser US-Aufmarsch an der Ukraine-Grenze

Selbst in der Biden-Administration graust man sich vor der grassierenden Korruption in Kiew. Große Sorgen bereitet ein massiver Aufmarsch des US-Militärs direkt an der ukrainischen Grenze. Der Aufdecker Seymour Hersh hat weitere exklusive Informationen aus den Spitzen der US-Administration zum Ukraine-Krieg zusammengetragen, die wir nachfolgend in deutscher Übersetzung dokumentieren. Wer bei geopolitischen Themen rund um Russland mitreden will, muss COMPACT-Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“ kennen. Hier mehr erfahren.

_ von Seymour Hersh

Die ukrainische Regierung unter der Leitung von Wolodymyr Selenski lässt sich den lebensnotwendigen Dieselkraftstoff, der die ukrainische Armee in ihrem Krieg mit Russland in Bewegung hält, von den amerikanischen Steuerzahlern teuer bezahlen. Es ist nicht bekannt, wie viel die Regierung Selenski für den Treibstoff pro Gallone zahlt, aber das Pentagon zahlte während des jahrzehntelangen amerikanischen Krieges in Afghanistan bis zu 400 Dollar pro Gallone für den Transport von Benzin von einem Hafen in Pakistan per LKW oder Fallschirm nach Afghanistan.

Gigantische Korruption in der Ukraine

Est ist auch nicht bekannt, dass Selenski den Treibstoff von Russland gekauft hat, dem Land, mit dem er und Washington im Krieg liegen, und dass der ukrainische Präsident und viele in seinem Gefolge ungezählte Millionen der amerikanischen Dollars abgeschöpft haben, die für den Kauf von Diesel vorgesehen waren. Eine Schätzung von Analysten der CIA bezifferte die veruntreuten Gelder auf mindestens 400 Millionen Dollar im vergangenen Jahr; ein anderer Experte verglich das Ausmaß der Korruption in Kiew mit dem des Afghanistankrieges, „obwohl es in der Ukraine keine professionellen Audits geben wird.“

Ein sachkundiger amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter sagte mir:

„Selenski hat von den Russen billigen Diesel gekauft. Und wer bezahlt das Benzin und das Öl? Wir. Putin und seine Oligarchen verdienen daran Millionen.“

Viele Ministerien in Kiew haben, wie mir gesagt wurde, buchstäblich „konkurriert“, um Scheinfirmen für Exportverträge für Waffen und Munition mit privaten Waffenhändlern in aller Welt zu gründen, die alle Schmiergelder zahlen. Viele dieser Unternehmen sitzen in Polen und Tschechien, aber es soll auch Firmen am Persischen Golf und in Israel geben. „Es würde mich nicht überraschen, wenn ich erfahre, dass es weitere Firmen auf den Cayman-Inseln und in Panama gibt, und dass viele Amerikaner daran beteiligt sind“, sagte mir ein amerikanischer Experte für internationalen Handel. (Anm. d. Übers.: Über genau diese Scheinfirmen habe ich in meinem oben verlinkten Artikel vor kurzem berichtet)

Verärgerung über Selenskis Habgier

Das Problem der Korruption wurde im Januar letzten Jahres in Kiew bei einem Treffen von CIA-Direktor William Burns direkt mit Selenski besprochen. Seine Botschaft an den ukrainischen Präsidenten, so sagte mir ein Geheimdienstmitarbeiter, der direktes Wissen über das Treffen hat, war wie aus einem Mafia-Film der 1950er Jahre. Die ranghohen Generäle und Regierungsbeamten in Kiew waren verärgert über Selenskis Habgier, so Burns gegenüber dem ukrainischen Präsidenten, denn „er nahm einen größeren Anteil des abgeschöpften Geldes, als an die Generäle gegangen ist.“

Burns legte Selenski auch eine Liste mit 35 Generälen und hohen Beamten vor, deren Korruption der CIA und anderen Mitgliedern der amerikanischen Regierung bekannt war. Selenski reagierte auf den amerikanischen Druck zehn Tage später, indem er zehn der auffälligsten Beamten auf der Liste öffentlich entließ und ansonsten wenig unternahm. „Die zehn, die er loswurde, prahlten schamlos mit dem Geld, das sie hatten, und fuhren in ihrem neuen Mercedes durch Kiew“, sagte mir der Geheimdienstmitarbeiter. (Anm. d. Übers.: Über diese Entlassungen habe ich seinerzeit berichtet und genau das vermutet: Die Aktion war eine Show-Veranstaltung für den Westen. Nun wissen wir, für wen konkret die Show gedacht war)

Die halbherzige Reaktion Selenskis und die mangelnde Besorgnis des Weißen Hauses seien ein weiteres Zeichen für den Mangel an Führung, der zu einem „totalen Zusammenbruch“ des Vertrauens zwischen dem Weißen Haus und einigen Teilen der Geheimdienste führt. Ein weiterer Streitpunkt, von dem ich während meiner jüngsten Berichterstattung immer wieder gehört habe, ist die schrille Ideologie und das mangelnde politische Geschick von Außenminister Tony Blinken und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan. Der Präsident und seine beiden wichtigsten außenpolitischen Berater „leben in anderen Welten“ als die erfahrenen Diplomaten, Militärs und Geheimdienstler, die dem Weißen Haus zugeteilt sind. „Sie haben keine Erfahrung, kein Urteilsvermögen und keine moralische Integrität. Sie erzählen einfach Lügen und erfinden Geschichten. Diplomatische Bestreitbarkeit ist etwas anderes“, sagte der Geheimdienstler. „Das muss getan werden.“

Ein prominenter amerikanischer Diplomat im Ruhestand, der Bidens Außenpolitik gegenüber China und Russland vehement ablehnt, bezeichnete Blinken als wenig mehr als einen „aufgedrehten Kongressmitarbeiter“ und Sullivan als „politischen Wahlkampfmanager“, die sich plötzlich in der Welt der Hochleistungsdiplomatie wiederfinden, „ohne Empathie für die Opposition. Sie sind Politiker“, fügte er hinzu, „aber jetzt haben wir die politische und energiewirtschaftliche Welt völlig auf den Kopf gestellt. China und Indien verkaufen jetzt raffiniertes Benzin an die westliche Welt. Das ist einfach ein Geschäft.“

Die derzeitige Krise wird nicht durch die Tatsache erleichtert, dass Putin ebenfalls irrational handelt. Der Geheimdienstmitarbeiter sagte mir, dass alles, was Putin in der Ukraine tut, „den langfristigen Interessen Russlands zuwiderläuft. Emotionen haben die Rationalität überwunden und er tut Dinge, die völlig unproduktiv sind. Werden wir uns also mit Selenski und Putin zusammensetzen und eine Lösung finden? Keine Chance.“

Konzeptlos in den Krieg um Taiwan

„Zwischen der Führung des Weißen Hauses und den Geheimdiensten besteht ein völliger Bruch“, sagte der Geheimdienstmitarbeiter. Die Kluft geht auf den Herbst zurück, als Biden, wie ich Anfang Februar berichtete, die verdeckte Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee angeordnet hat. „Die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines wurde nie diskutiert und war der Geheimdienst-Community auch nicht im Voraus bekannt“, sagte der Beamte.

„Und es gibt keine Strategie zur Beendigung des Krieges. Die USA verbrachten im Zweiten Weltkrieg zwei Jahre mit der Planung für die Invasion in der Normandie. Was werden wir tun, wenn China beschließt, in Taiwan einzumarschieren?“ Der Beamte fügte hinzu, dass der Nationale Geheimdienstrat noch eine nationale Geheimdienstschätzung (National Intelligence Estimate – NIE) zur Verteidigung Taiwans gegen China in Auftrag zu geben hat, die im Falle eines solchen Ereignisses eine Orientierung der nationalen Sicherheit und Politik bieten würde. Trotz wiederholter amerikanischer politischer Provokationen von Demokraten und Republikanern gebe es bisher keinen Grund zu der Annahme, dass China die Absicht habe, in Taiwan einzumarschieren, so der Beamte. Das Land hat Milliarden mit dem Aufbau seiner ehrgeizigen Seidenstraße-Initiative verloren, die Ostasien mit Europa verbinden soll, und investiert, vielleicht törichterweise, in Seehäfen auf der ganzen Welt. „Der Punkt ist“, sagte mir der Beamte, „dass es keinen funktionierenden NIE-Prozess mehr gibt.“

„Burns ist nicht das Problem“, sagte der Beamte. „Das Problem sind Biden und seine wichtigsten Leutnants – Blinken und Sullivan und ihr Hofstaat -, die jeden, der Selenski kritisiert, als pro-Putin betrachten. ‚Wir sind gegen das Böse. Die Ukraine wird kämpfen, bis die letzte Militärgranate weg ist, und sie wird immer noch weiter kämpfen.‘ Und hier ist Biden, der Amerika sagt, dass wir so lange kämpfen werden, wie es nötig ist.“

Der Beamte verwies auf die wenig bekannte und selten diskutierte, von Biden genehmigte Entsendung von zwei Brigaden mit Tausenden der besten Kampfeinheiten der amerikanischen Armee in die Region. Eine Brigade der 82. Luftlandedivision hat von ihrem Stützpunkt in Polen aus, nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, intensiv trainiert und geübt. Sie wurde Ende letzten Jahres durch eine Brigade der 101. Luftlandedivision verstärkt, die in Rumänien stationiert wurde. Zusammen mit den Verwaltungs- und Unterstützungseinheiten – mit den Lastwagen und Fahrern, die den ständigen Strom von Waffen und militärischer Ausrüstung auf dem Seeweg transportieren, um die Einheiten kampfbereit zu halten – könnte die tatsächliche Mannstärke der beiden Brigaden mehr als 20.000 betragen.

US-Einheiten an der ukrainischen Grenze

Die Geheimdienstmitarbeiter sagten mir, dass „es keine Beweise dafür gibt, dass ein hochrangiger Beamter im Weißen Haus wirklich weiß, was in der 82. und der 101. vor sich geht. Sind sie dort als Teil einer NATO-Übung oder um mit NATO-Kampfeinheiten zu dienen, falls der Westen beschließt, russische Einheiten in der Ukraine anzugreifen? Sind sie dort, um zu trainieren oder um als Auslöser zu dienen? Die Einsatzregeln besagen, dass sie die Russen nicht angreifen dürfen, es sei denn, unsere Jungs werden selbst angegriffen.“

Der Beamte fügte hinzu:

„Aber die Junioren haben hier das Sagen. Es gibt keine NSC-Koordination und die US-Armee bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen. Es ist nicht klar, ob das Weiße Haus weiß, was vor sich geht. Hat der Präsident das amerikanische Volk mit einer Ansprache über die Vorgänge unterrichtet? Die einzigen Informationen, die die Presse und die Öffentlichkeit heute erhalten, stammen von Sprechern des Weißen Hauses. Das ist nicht nur einfach schlechte Führung. Es gibt keine Führung. Null.“

Der Beamte fügte weiter hinzu, dass ein Team ukrainischer Kampfpiloten jetzt hier in Amerika ausgebildet wird, um in den USA gebaute F-16-Kampfjets zu fliegen, mit dem Ziel, bei Bedarf im Kampf gegen russische Truppen und andere Ziele innerhalb der Ukraine zu fliegen“. Eine Entscheidung über einen solchen Einsatz wurde noch nicht getroffen.

Die klarsten Aussagen zur amerikanischen Politik kamen nicht aus dem Weißen Haus, sondern aus dem Pentagon. Armeegeneral Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, sagte am 15. März letzten Jahres über den Krieg: „Russland bleibt isoliert. Seine militärischen Bestände gehen rasch zur Neige. Seine Soldaten sind demoralisierte, untrainierte, unmotivierte Wehrpflichtige und Sträflinge, und ihre Führung lässt sie im Stich. Da Russland seine strategischen Ziele bereits verfehlt hat, verlässt es sich zunehmend auf andere Länder wie den Iran und Nordkorea. … Diese Beziehungen beruhen auf den grausamen Banden der Unterdrückung der Freiheit, der Untergrabung der Freiheit und der Aufrechterhaltung ihrer Tyrannei. … Die Ukraine bleibt stark. Sie ist fähig und gut ausgebildet. Die ukrainischen Soldaten sind in ihren Kampfverbänden stark. Ihre Panzer, Schützenpanzer und gepanzerten Fahrzeuge werden die Frontlinie nur verstärken.“

Friedensvertrag wird in Washington aufgesetzt

Es gibt Anzeichen dafür, dass Milley so optimistisch ist, wie er klingt. Mir wurde gesagt, dass die Generalstabschefs vor zwei Monaten Mitglieder des Stabs mit der Ausarbeitung eines Vertrags zur Beendigung des Krieges – der militärische Ausdruck lautet „beauftragt“ – haben, der den Russen nach ihrer Niederlage auf dem Schlachtfeld der Ukraine vorgelegt werden soll.

Wenn die unterbesetzte und unterlegene ukrainische Armee in den nächsten Monaten in Bedrängnis gerät, werden sich dann die beiden amerikanischen Brigaden mit den NATO-Truppen zusammenschließen und der russischen Armee innerhalb der Ukraine entgegentreten? Ist das der Plan oder die Hoffnung des amerikanischen Präsidenten? Ist das das Kamingespräch, das er halten will? Wenn Biden beschließt, dem amerikanischen Volk seine Gedanken mitzuteilen, sollte er vielleicht erklären, was zwei voll ausgerüstete und versorgte Armeebrigaden so nahe am Kriegsgebiet zu suchen haben.

Der neue Hersh-Artikel wurde von Thomas Röper (anti-spiegel.ru) übersetzt. Die Übernahme erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Übersetzers.

