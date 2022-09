Heißer Herbst: Jürgen Elsässer spricht heute in Pirna

Auf in die Sächsische Schweiz: Heute Abend spricht Jürgen Elsässer auf der überparteilichen Kundgebung „Heißer Herbst statt kalter Winter“. Jetzt schon auf den großen Protest am 1. Oktober in Berlin und weitere Demos vorbereiten: Mit dem Demo-Paket „Handwerker stehen auf!“: Flugblätter, Plakat, Aufkleber, Trillerpfeifen. Hier schnell zuschlagen und heute das Demo-Paket plus COMPACT-Spezial „USA gegen China“ abgreifen.

Der Heiße Herbst geht weiter: Heute Abend spricht COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer in Pirna (Sächsische Schweiz). Die Veranstaltung wurde von dem örtlichen Aktivisten Egbert Ermer angemeldet und steht unter der Schirmherrschaft des COMPACT-Magazins. Das Motto lautet:

Die Redner:

◾️ Jürgen Elsässer (COMPACT-Chefredakteur)

◾️ Jan Zwerg (AfD-Landtagsabgeordneter, Sachsen)

◾️ André Poggenburg (parteilos)

◾️ Egbert Ermer (parteilos)

Die Kundgebung beginnt um 18:45 Uhr auf dem Marktplatz in Pirna vor dem Rathaus.

❗️ Achtung: Mobilisieren Sie mit für den großen Protest am 1. Oktober in Berlin mit dem Demo-Paket „Handwerker stehen auf!“: 50 Flugblätter, ein Plakat „Kein Bock auf Baerbock“, 20 Aufkleber „Kein Volk, kein Recht, Kein Diesel – Keine Stimme den Grünen“ plus 3 Trillerpfeifen mit dem roten COMPACT-C für nur 9,99 Euro! Dieses Paket eignet sich selbstverständlich auch für alle weiteren Demos im Heißen Herbst. Hier schnell zuschlagen und das Demo-Paket plus COMPACT-Spezial „USA gegen China“ abgreifen.