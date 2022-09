Hart wie Stahl: So überleben Sie im Ernstfall

Blackout, Engpässe, Aufstand und Krieg: Für den früheren US-Elitesoldat Clint Emerson gefährden die Strategen der Neuen Weltordnung den Frieden. Darauf muss man vorbereitet sein. In seinem „Survival-Handbuch der Navy SEALs“ gibt er lebensrettende Ratschläge für den Ernstfall. Hier mehr erfahren.

Was machen Sie mit einer Handvoll großer und kleiner Kieselsteine, etwas Sand, einer leeren PET-Wasserflasche, ein paar Krümeln Holzkohle und einem Strumpf? Wahrscheinlich rätseln Sie nun, wozu man das brauchen könnte. Die Antwort gibt Ex-Elitesoldat und NWO-Kritiker Clint Emerson in seinem „Survival-Handbuch der Navy SEALs“: Sie bauen sich damit einen Wasserfilter.

Solche erstaunlichen Tipps und Kniffe können im Ernstfall überlebenswichtig sein. Und Emersons Handbuch beinhaltet eine Menge davon. So gibt der ehemalige Navy SEAL, der bei seinen Einsätzen tödlichen Gefahren ausgesetzt war, wie man im Freien Unterkühlung vermeidet oder – wenn bereits geschehen – so behandelt, dass man nach kurzer Zeit wieder wohlauf ist. Oder erklärt, wie Sie mit ihrem Handy oder anderen Mitteln Feuer machen können.

Außerdem erläutert er in seinem „Survival-Handbuch der Navy SEALs“, wie sie auf unterschiedliche Gefahrensituationen reagieren sollten: von großflächigen Stromausfällen und drohenden Plünderungen über Schiffbruch und Feuer in einem Gebäude oder Hurricanes bis zu terroristischen Anschlägen und Geiselnahmen. Man ist erstaunt, welche doch relativ einfachen Strategien in solchen Situationen hilfreich und lebensrettend sein können – man muss sie nur wissen.

Wie baut man in sumpfigem Gelände ein Hochbett, wie Unterstände im Schnee? Woraus kann man einen improvisierten Kompass basteln? Wie verteidigt man sich gegen Wildschweine? Welche Mindestausrüstung braucht man für eine Wanderung durchs Gebirge? Wie stellt man sein persönliches Notfall-Kit zusammen? Und wie schützt man sein Eigenheim gegen Stromausfälle oder Einbrecher? Und welche wichtigen Techniken bei der Ersten Hilfe sollte man beherrschen?

Diese und weitere Fragen beantwortet Emerson in seinem Ratgeber ausführlich – jeweils mit anschaulichen Illustrationen. Denn im Ernstfall hat man keine Zeit, lange Anleitungen zu lesen. Da zählt oft jede Minute. Erfahrene Outdoor- und Survival-Fans sind sich sicher: Dieses Buch ist besser als ein Schweizer Messer. Denn es kann Leben retten – Ihres und das von anderen.

In seinem Vorwort schreibt Emerson, der als Navy-SEAL über 20 Jahre lang an Spezialoperationen in aller Welt beteiligt war:

„Eine zunehmend globalisierte, vernetzte Gesellschaft braucht neue Überlebensstrategien. Modelle, die die Rückbesinnung auf alte, verlorengegangene Fähigkeiten bedeuten, die uns etwa lehren, sich in einer Landschaft ohne Straßenschilder und ohne Satellitensignale zu orientieren und gleichzeitig auf die neuesten Bedrohungen in unserer städtischen Umgebung angemessen zu reagieren – von Seuchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit auszubreiten scheinen, bis hin zu fingierten Entführungen, die erst durch die sozialen Medien möglich geworden sind.“

Tatsächlich haben sich Instagram, Twitter & Co. für manche schon als böse Falle entpuppt. „Nächste Woche geht’s an die Algarve“, schreibt einer auf Facebook und postet dann jeden Tag die schönsten Urlaubsfotos aus Portugal in seiner Insta-Story. Als er nach anderthalb Wochen nach Hause kommt, ist die Wohnung leergeräumt. Seine Social-Media-Beiträge haben nämlich nicht nur seine Kumpels gelesen…

Mit dem „Survival-Handbuch der Navy SEALs“ wäre das nicht passiert. Emerson schreibt auch, worauf sonst noch zu achten ist, wenn man über einen längeren Zeitraum unterwegs ist und bei der Rückkehr keine schlimme Überraschung erleben will. Schon die kleinsten Unachtsamkeiten können schwerwiegende Folgen haben.

Seinen Lesern gibt der Top-Experte mit auf den Weg:

„Neue Überlebensstrategien berücksichtigen, dass die Grenze zwischen Krieg und Frieden jeden Moment überschritten werden kann – nicht etwa von plündernden Horden, sondern von Einzelgängern, die ihren Wahnideen einer Neuen Weltordnung folgen. Diese Strategien berücksichtigen, dass jeder einzelne Bürger auf einen Kampf vorbereitet sein muss.“

Wie Sie dies im Extremfall leisten können – und damit sich und ihre Familie oder Freunde retten können, hat Emerson in seinem hoch professionellen, aber auch für Laien leicht verständlichen und nachvollziehbaren Ratgeber zusammengetragen. Ein Überlebenshandbuch für alle Fälle.

