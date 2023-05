Vorabdruck aus der Juniausgabe von COMPACT-Magazin. Der Mann mir gegenüber hatte durchaus etwas Militärisches an sich. «Na, Herr Soldat», lächelte er mich an und setzte sich zu mir an den Tisch. «Na, Herr Zivilist», spöttelte ich zurück, nicht ahnend, dass mich der Chef des Burda-Verlags in Bonn, Helmut Böger, wenige Wochen später in seine Parlamentsredaktion holen würde. Jetzt saßen wir im Pressezentrum des Weltwirtschaftsgipfels 1985. Ich hatte mich aus meiner Redaktion Bundeswehr aktuell verdünnisiert, um ein