Grundgesetz-Tag: Jetzt Impf-Verbrecher stellen!

Vor 74 Jahren wurde das Grundgesetz installiert. Herrschende Politiker treten es heute mit Füßen. Die Corona-Zeit hat die Feinde unserer Grundrechte entlarvt. Die COMPACT-Sammlung „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ (jetzt 9,99 Euro statt 31,70 Euro) rechnet mit Demokratiefeinden ab. Hier mehr erfahren.

„Tag des Grundgesetzes“: Als solcher gilt der heutige 23. Mai. Vor 74 Jahren trat das GG, eigentlich provisorisch, in Kraft, quasi die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat, also den Vertretern der Länderparlamente, verabschiedet worden.

Den Nutzen mehren!

Das Grundgesetz ist geprägt von der Weimarer Reichsverfassung und der Paulskirchenverfassung. Es legt großen Wert auf Menschenrechte. Und es verpflichtet speziell den Bundespräsidenten, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, Schaden von ihm abzuwenden und Gerechtigkeit zu üben.

In den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder Vorwürfe gegen Volkvertreter, in bestimmten Fragen das Grundgesetz nicht exakt zu beachten, falsch zu interpretieren oder es auszutricksen. Das Bundesverfassungsgericht musste hunderte Male Gesetze oder Vorhaben der Etablierten zurückpfeifen, weil sie nicht mit dem GG in Einklang zu bringen waren.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Von der Krönung Karls des Großen über die Gründung des Deutschen Reiches und die Weltkriege bis zum Mauerfall: In COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“ führt Sie der Historiker Jan von Flocken durch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Tage der Freunde und des Leides, packend erzählt. Diese Ausgabe, die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (23. Mai 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“.

In den jüngsten drei Jahren aber mussten wir nun erleben, dass das Grundgesetz uns nicht vor Übergriffen der Obrigkeit zu schützen vermochte. Grundrechte sind ganz offenkundig nur gültig, wenn sie den Machthabern in den Kram passen. Kein Grundrecht ist geschützt, wenn es der herrschenden Klasse nicht gefällt, dabei ist die Staatsstruktur ganz unerheblich.

Auf den Telegram-Kanälen mehrerer Querdenker-Größen ist heute zu lesen:

„Die Würde des Menschen ist antastbar, wenn die Gerichte diese nicht schützen. Die Würde des Menschen ist antastbar, wenn für Polizei und Behörden das Grundgesetz nicht Maßstab des Handelns ist. Die Würde des Menschen ist antastbar, wenn Politik nur noch Herrschaft der Interessengruppen ist.“

Die Realität hat dies auf traurige Art und Weise bestätigt. Freiheiten nur für Geimpfte? – Eiskalt trieben Politiker aller Schattierungen zuletzt dieses grundgesetzfeindliche Spiel. Die Folgen des Wahnsinns sind schrecklich. Impftote und Impfgeschäftige mahnen.

Die Lauterbach-Lüge

„Die Zahl der Sterbefälle ist im Vergleich zum Vorjahr (…) um mehr als 35.000 Fälle gestiegen“, bilanzierte das Statistische Bundesamt für das Jahr 2022. Das entspricht der Einwohnerzahl einer Kleinstadt! Gesundheitsminister Karl Lauterbach faselte dagegen bei Maischberger im Sommer 2022: „Die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden.“ Damit dürfen er und die anderen Impfverbrecher nicht durchkommen.

Was ist mit den Impfopfern, die heute nur noch menschliche Wracks sind, ein kaputtes Herz haben, querschnittsgelähmt, unfruchtbar? Und was ist mit den Schädigungen, die Kinder und Alte durch Maskentragen und Isolation erlitten haben? Das darf nicht vergeben, nicht vergessen werden!

Aufarbeitung jetzt!

Dringend notwendig ist eine politische und auch eine juristische Aufarbeitung! Ein Tribunal gegen die Verantwortlichen von Impfkampagne und Impfzwang, ein strenges rechtsstaatliches Verfahren mit Sachverständigen und Zeugen.

COMPACT hat seit Beginn der Corona-Lügenkampagne die Beweise gesammelt, eine Chronologie des Schreckens mit akribisch belegten Zahlen und Zitaten, mit nachprüfbaren Quellenangaben. Zur Unterstützung eines hoffentlich bald stattfindenden Tribunals legen wir unsere brisante Faktensammlung nun als Paket vor und rufen einen unschlagbaren Kampfpreis auf, damit die Wahrheit unters Volk kommt: Nur noch 9,99 Euro statt 31,70 Euro!

Wann wäre das Thema der Aufarbeitung von tödlichen Corona-Maßnahmen vordringlicher als am Tag des Grundgesetzes?! Wer die Grundrechte aushebelt, weil es ihm politisch gerade in den Kram passt, der muss juristisch zur Rechenschaft gezogen werden.

Das COMPACT-Paket „Impf-Tribunal – die Anklageschrift“ enthält Fakten, mit denen man den Verbrechern den Prozess machen kann. Für diese so wichtige Sammlung mit etwa 300 Seiten rufen wir einen unschlagbaren Preis aus: 9,99 Euro statt 31,70 Euro. Hier bestellen.