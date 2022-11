So kommt man in den Bundestag. Vorabdruck aus der Dezemberausgabe von COMPACT-Magazin. Im Bundestag sitzen Figuren, die die Sorgen von Otto und Anna Normalverbraucher nicht kennen, weil sie nie etwas geleistet haben. Das gilt für die schrägste Fraktion ganz besonders. _ von Sven Eggers Ungeniert leben hochrangige Grüne im Bundestag vor, was in ihren Reihen zunehmend um sich greift. Wozu Fachwissen oder Lebenserfahrung, wenn doch die Haltung stimmt?! Und so kippt die Parteivorsitzende Ricarda Lang