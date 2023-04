Geheimakte Beatles: Die dunkle Seite der Pop-Titanen

Sie sind die erfolgreichste Band in der Pop- und Rockmusikgeschichte. Doch kaum einer kennt ihre dunklen Seiten. Die enthüllen wir in unserer Mai-Ausgabe mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles“. Das Heft ist ab 29. April am Kiosk erhältlich, Sie können es aber schon jetzt in unserem Online-Shop bestellen.

Keine Frage: Die Beatles sind legendär! Egal ob Musik, Mode oder gesellschaftliche Entwicklungen – die Fabulous Four prägten die Popkultur wie keine andere Gruppe. Vor genau 60 Jahren, im Januar 1963 erschien ihr Debütalbum „Please please me“ mit einem ziemlich skandalträchtigen Titelsong… Denn der war nichts anderes als eine Aufforderung zum Oralsex – für damalige Zeiten empörend!

Um die Beatles zu beschreiben, werden oft Superlative bemüht: Mit 1,3 Milliarden verkaufter Tonträger sind sie die erfolgreichste Band aller Zeiten – und das, obwohl sie nur über einen Zeitraum von acht Jahren gemeinsam Platten aufnahmen.

Keine andere Musikgruppe und kein Einzelinterpret hatte zudem so viele Nummer-eins-Hits: In ihrer Heimat Großbritannien gelangten 17 Songs in die Top-Ten, in Deutschland 11, in den USA 22 und in den Niederlanden und in Australien sogar 23. Notabene: Auch John Lennon und Paul McCartney gehören als Solokünstler mit insgesamt 28 Nummer-eins-Singles bis heute heute zu den erfolgreichsten Komponisten der Popgeschichte.

Die dunkle Seiten der Pop-Titaten

Das ist die eine Seite der Beatles, doch es gibt noch eine andere – eine dunkle Seite. Diese wird vom Mainstream entweder konsequent verschwiegen oder heruntergespielt. Wussten Sie zum Beispiel,

◾️ dass der Erfolg der Beatles kein Zufallsprodukt war, sondern das sogenannte Tavistock-Institut, eine Einrichtung zur psychologischen Kriegführung und Kulturbeeinflussung, dabei eine tragende Rolle spielte,

◾️ dass dieses Institut eng mit berüchtigten Sozialforschungsinstituten und -projekten in den USA – unter anderem dem Radio Research Project von Paul Lazarsfeld und Theodor W. Adorno – zusammenarbeitete,

◾️ dass es sogar Verbindungen zur CIA und anderen Geheimdiensten oder zur Rockefeller-Stiftung gab,

◾️ dass die Beatles und insbesondere John Lennon Teil einer kulturmarxistischen Agenda waren, um One-World-Globalismus, ungehemmten Sex und Drogenkonsum zu propagieren,

◾️ dass die Beatles in ihren Liedern, auf ihren Plattencovern, in ihren Filmen (z. B. „Yellow Submarine“) und an anderen Stellen okkulte Anspielungen, Symbole und Zeichen verwendeten, die sonst nur „Eingeweihte“ erkennen können,

◾️ dass John Lennon – wie auch andere Rockstars zu dieser Zeit – ein Anhänger des britischen Okkultisten Aleister Crowley war, den viele als Begründer des modernen Satanismus ansehen,

◾️ dass ebendieser John Lennon nicht nur Flower Power im Sinn hatte, sondern aktiv linksextremistische Organisationen und sogar Terrorgruppen unterstützt hat,

◾️ dass die Beatles in den USA Teil einer Blase im Laurel Canyon nahe Los Angeles waren, in denen sich wie von Geisterhand die Söhne hochrangiger Militärs und Geheimdienstler zusammenfanden, um den Soundtrack für die neue Hippie-Bewegung zu kreieren,

◾️ dass auch der berüchtigte Sektenführer Charles Manson, dessen Anhänger sich durch die Hollywood Hills mordeten, Teil dieser Community war,

◾️ dass ein italienisches Forensiker-Team schon vor einigen Jahren zu dem Schluss kam, dass Paul McCartney jemand ganz anderes ist, obwohl sie eigentlich diese These widerlegen wollten,

◾️ dass die Beatles weit über 50 versteckte Hinweise auf den Tod McCartneys lancierten,

◾️ dass es deutliche Anzeichen darauf gibt, dass Lennons Mörder kein geistig verwirrter Attentäter, sondern ein per MK-Ultra abgerichteter CIA-Auftragskiller war?

Diese und weitere überraschende, aber auch erschreckende Fakten, die Mainstream-Gazetten und die Musikpresse verschweigen, lesen Sie in unserer Mai-Ausgabe mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“. Jede Wette: Nach der Lektüre dieses Heftes werden Sie die Fab Four mit ganz anderen Augen sehen!

COMPACT 5/2023 mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles“ ist ab kommenden Sonnabend, 29. April, am Kiosk erhältlich. Sie können die Ausgabe aber schon jetzt bequem online bestellen. Oder beginnen Sie mit dieser Ausgabe gleich ihr Abo.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer Mai-Ausgabe:

Titelthema

Geheimakte Beatles: Was Sie über die Pop-Titanen nie erfahren sollten

Versteckte Botschaften: Aufschlussreiche Beatles-Cover

Das Tier 666: Aleister Crowley: Okkult-Ikone der Rockstars

Sex, Drugs & Revolution: Vom Hippie-Kult zum Terrorismus

Der Doppelgänger: Wurde Paul McCartney ersetzt?

Politik

Habecks kalte Diktatur: Das Heizungsverbot der Klima-Lobby

Deutschland fällt mit dem Auto: Verbrenner-Aus und Elektro-Frust

Der Mozart-Trick: NATO-Kämpfer in der Ukraine

Drei Jahre Haft für die Wahrheit: Alina Lipp: Die Deutsche in Donezk

«Wir wären am stärksten betroffen»: Interview mit Ex-Agent Rainer Rupp

«Eine Seite muss total unterliegen»: Interview mit Militärblogger Juri Podoljaka

Erstarrte Fronten: Frankreich gegen Emmanuel Macron

Dossier: Angriff der Transhumanisten

Von der Chimäre zur Euthanasie: Genforschung und Menschenzüchtung

KI-Experimente stoppen! Aufruf von Elon Musk und Yuval Harari

Transen, Cyborgs und Androiden: Von Postgender zum Transhumanismus

Leben

Deutsch wie Manta: Hommage an ein Kultauto

Bomben auf Baku: Wie Nord Stream – nur vor 80 Jahren

Im Schatten der Schwarzen Sonne: Gamer, Shooter, Nazi-Nostalgie

Wagner reloaded: Die Nibelungen im Comic

Kolumnen

BRD-Sprech _ Regelbasierte Weltordnung

Hampels Rückblick _ Die Kießling-Affäre

Sellners Revolution _ Der Sturm von Zittau

COMPACT 5/2023 können Sie ab sofort hier bestellen.