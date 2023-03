Fünf Thesen zu den neuen Nord Stream-Enthüllungen

Die neuesten Enthüllungen der New York Times zu den Nord Stream-Attentaten treffen im patriotischen Lager fast einhellig auf Ablehnung. Ganz nachvollziehbar ist das nicht. Ein Meinungsbeitrag. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



1) Das patriotische Lager hat fast einhellig negativ auf die neuen Enthüllungen der New York Times zu den angeblichen Hintergründen der Nord Stream-Sprengungen reagiert. So sprach der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah auf seinem Twitter-Profil von einer „absurden Ukraine-Lüge“, die in die Welt gesetzt worden sei, um „nicht einräumen“ zu müssen, dass es die USA waren. Das war nur eine von vielen ähnlichen Stimmen.

2) In dieser Einhelligkeit ist die negative Bewertung des New York Times-Artikels dabei durchaus überraschend. Immerhin hätte auch die Ukraine handfeste Motive für die Sprengung der Pipelines, die vor ihrer Zerstörung das wohl wichtigste Auslandsvermögen der Russischen Föderation waren. Außerdem hat Kiew – anders als Washington – keine Möglichkeit, wirtschaftlichen Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Die USA hingegen müssen eigentlich nur mit der Sanktionskeule drohen, um ein Einlenken ihrer westlichen Partner zu erzwingen. Von dieser Seite aus betrachtet ist die Ukraine-Hypothese mit Blick auf die Sprengung der Nordstream-Pipelines also vielleicht sogar ein Stück weit plausibler als die USA-Hypothese.

3) Vor allem will es nicht so recht passen, dass das Pentagon eine Irreführungsstrategie ersinnt, die dann ausgerechnet zu einer von der Ukraine gelenkten Terrorgruppe führt. Was, bitteschön, soll denn damit aus Sicht des prowestlichen Lagers gewonnen sein? Die Enthüllungen der New York Times sind durchaus dazu geeignet, die in Deutschland immer noch breit vorhandene Ukraine-Solidarität anzuknacksen. Genau deshalb vertreten Teile der Funktionseliten wie der frischgebackene Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nun plötzlich auch die tatsächlich absurde Hypothese eines False Flag-Attentats, hinter dem am Ende dann doch angeblich wieder Wladimir Putin und das altböse Russland stecken. Das ist fast schon lächerlich, denn genau diese Kreise stempeln seit Jahrzehnten gleichzeitig jeden als „Verschwörungstheoretiker“ ab, der es auch nur wagt, Geheimdiensten und Undercover-Aktionen auch nur einen gewissen Einfluss auf den Gang der Geschichte zuzugestehen.

4) Es wäre übrigens nicht überraschend, wenn ukrainische Dienste sich einer Terrorgruppe bedienen würden, um ihre Interessen durchzusetzen. Eine solche Vorgehensweise war noch zu Zeiten des Kalten Krieges gang und gäbe. Die mit diversen High-Tech-Waffen ausgerüstete Dritte Generation der RAF war beispielsweise nach Auffassung vieler Experten zu großen Teilen ein Geheimdienstprojekt. Auch die Ur-RAF bildete ihre interne Hierarchie in ihrer Anfangszeit im Sommer 1970 in einem palästinensischen Terror-Trainingslager der Al Fatah in Jordanien aus, wo Andreas Baader und Gudrun Ensslin endgültig zu den unbestrittenen Führungsfiguren wurden.

5) Es ist jedenfalls gut, dass durch den Artikel der New York Times wieder Bewegung in die Berichterstattung über die Attentate auf die Nord Stream-Pipelines gekommen ist. Insbesondere die Bundesanwaltschaft hätte diesen Terrorakt ohne mit der Wimper zu zucken wieder im Orkus des Vergessens versenkt, so wie diese Institution das auch schon in der Vergangenheit mit den zahlreichen Ungereimtheiten im NSU-Komplex gemacht hat. Man kann von großem Glück sagen, dass an den Nord Stream-Ermittlungen auch dänische und schwedische Ermittler beteiligt sind, denen eine geringere politische Korrumpierbarkeit unterstellt werden darf als ihren deutschen Kollegen. Vielleicht kommt im Nord Stream-Komplex deshalb am Ende doch ein Teil der Wahrheit ans Tageslicht. Der schleswig-holsteinische SPD-Politiker Ralf Stegner sieht schon „politische Turbulenzen, die sich gewaschen haben dürften“ durch die New York-Times-Berichterstattung voraus. Ausnahmsweise wird man einmal hoffen dürfen, dass er Recht hat.

Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton. Mehr dazu erfahren Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier bestellen.