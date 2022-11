Freimaurer: Unser Besuch bei der Loge

Es ist vermutlich der mächtigste Geheimbund der Welt: die Freimaurer. Wer denkt, sie hätten nur in der Vergangenheit gewirkt, der irrt sich – er kann sich in Berlin eines Besseren belehren lassen.

Die Hauptstadt ist traditionell die Hochburg des Logenwesens. Dort gründeten sich schon am Ende des 18. Jahrhunderts die drei Großlogen: Die Große National-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln (gegründet 1740), die Große Loge Royal York zur Freundschaft (gegründet 1752) und die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland (gegründet 1770). Heute gibt es über 40 Logen in Berlin.

Dass sich die sogenannte Königliche Kunst – wir sprechen hier stets von der Johannismaurerei nach York-Ritus, also ohne Hochgrade – in Preußen so stark etablieren konnte, lag vor allem an ihrem größten Förderer: dem Monarchen höchstselbst, Friedrich II. (1712–1786).

Das „Internationale Freimaurer-Lexikon“ schreibt über den Philosophen auf dem Königsthron:

„Friedrich der Große brachte die Freimaurerei nach Berlin, hielt im Schloss Charlottenburg selbst Loge. Er nahm in der ersten Arbeit seinen Bruder Wilhelm auf, später auch seinen Schwager, den Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Bayreuth. Auf die weitere Entwicklung der Freimaurerei in Preußen nahm Friedrich wiederholt Einfluss.“

Erst im vergangenen Jahr trafen sich bei der 17. Weltkonferenz der Freimaurerei 400 Brüder aus der ganzen Welt in der Berliner Royal-York-Loge in der Emser Straße. COMPACT-Kulturexpertin Dr. Stephanie Eckhardt hat sich vor Ort umgeschaut. Ihren Report sehen Sie in dem Video oben.

Alles über die Freimaurerei in Geschichte und Gegenwart lesen Sie in COMPACT-Spezial „Freimaurer – Die Verschwörungen eines Geheimbundes".

