Kindheit und Jugend haben Björn Höcke geprägt. In der Familie wurde Liebe zur Heimat und ihrer Geschichte vermittelt – aber die Erziehung zum eigenständigen Denken stand im Vordergrund. Als Soldat blieb er der Bundeswehr gegenüber kritisch – und gegen Parteipolitik hatte er Vorbehalte. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Edition 6: „Höcke. Interviews, Reden, Tabubrüche.“. _ Buchauszug Herr Höcke, der Begriff «Heimat» ist zentral in all ihren politischen Auftritten und, wie ich annehme, in Ihrem Selbstverständnis überhaupt.