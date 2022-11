Explodiert Brasilien? Bolsonaros Klage zurückgewiesen

Eine Wahlanfechtungsklage des noch amtierenden brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde vom Verfassungsgerichtshof heute zurückgewiesen. Schon seit Tagen gibt es Massenproteste. Wird der Druck der Straße jetzt noch größer? Übrigens: Wenn Sie wissen wollen, welche Bedeutung die Zeichen auf der brasilianischen Flagge (und auf anderen Fahnen, Wappen und Emblemen haben), empfehlen wir das neue „Lexikon politischer Symbole“ von Karlheinz Weißmann. Hier mehr erfahren.

Werden die Anhänger von Bolsonaro nach diesem Urteil noch ruhig bleiben? Nicht nur, dass die durchaus begründete Wahlanfechtungsklage des noch amtierenden brasilianischen Präsidenten vom Obersten Verfassungsgericht in Brasilien abgeschmettert wurde.

Die konservative Partido Liberal (PL) des zumeist als rechtspopulistisch bezeichneten Politikers muss zudem eine Geldstrafe von umgerechnet mehr als vier Millionen Euro berappen, weil sie angeblich böswillig und unverantwortlich einen Rechtsstreit ausgelöst habe.

Knapper Wahlausgang

Schon diese Argumentation zeigt, dass Brasilien derzeit wohl kaum mehr als Rechtsstaat bezeichnet werden kann, denn es ist ja wohl gutes Recht einer jeden Partei oder jedes Einzelnen, die Justiz anzurufen, wenn er sich in seinen Rechten beschnitten sieht.

Der linksradikale Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva von der Partido dos Trabalhadores (PT, auf Deutsch: Arbeiterpartei) hatte die Präsidentschaftswahl vor gut drei Wochen angeblich knapp gegen Bolsonaro gewonnen. Lula bekam laut dem offiziellen Wahlergebnis in der Stichwahl 50,9 Prozent der Stimmen, sein Kontrahent 49,1 Prozent.

Massive Zweifel am Ergebnis

Das Vorgehen des Verfassungsgerichts, das – wenn man die hohe Geldstrafe gegen die PL betrachtet – rechtsstaatlichen Prinzipien Hohn zu sprechen scheint, könnte nun der sehr aktiven brasilianischen Protestbewegung gegen den Wahlbetrug weiter Auftrieb geben.

Immerhin waren die Hinweise der PL auf den Einsatz völlig veralteter Wahlmaschinen ja nicht aus der Luft gegriffen. Es liegt sogar ein Gutachten des Instituts Voto Legal vor, in dem massive Fehlfunktionen der Wahlmaschinen angesprochen werden. Demnach soll es landesweit mehr als 100 Wahlurnen geben, in denen Lula 100 Prozent der Stimmen erhielt. Außerdem sollen fünf Millionen Stimmen für ungültig erklärt worden sein.

In den vergangenen Wochen blockierten beispielsweise LKW-Fahrer im ganzen Land Straßen, um damit ihren Protest gegen die von ihnen unterstellte Wahlfälschung auszudrücken. Sie sehen sich fest an der Seite eines Präsidenten, der in den vergangenen Jahren das Wirtschaftswachstum ankurbelte, die Arbeitslosigkeit auf ein Rekordtief senkte, die Währung stabilisierte und die Kriminalität erfolgreich bekämpfte.

Neymar für Bolsonaro

Das Erkennungszeichen der Bolsonatro-Anhänger ist dabei übrigens das Dress der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Während die DFB-Mannschaft sich mittlerweile als international tätige Werbegruppe für linke und woke Ideen zu verstehen scheint, ist die brasilianische Seleção insbesondere auch bei konservativen Fußballanhängern beliebt.

Brasiliens Superstar Neymar machte während des Wahlkampfs auf seinen Social Media-Kanälen, auf denen er Millionen von Followern hat, sogar kräftig Werbung für Bolsonaro.

Ob Lula da Silva mit diesem Wahlsieg, den man mit so vielen guten Argumenten in Frage stellen kann, wirklich durchkommt, das müssen wohl erst die nächsten Wochen zeigen.

