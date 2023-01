EU: Luxemburger LGBTQ-Aktivist wird Parlamentsvize

Einmal mehr leistet sich die EU einen atemberaubenden personellen Fehlgriff: Der Ungarn-Hasser und LGBTQ-Aktivist Marc Angel wird neuer Vizepräsident des Parlaments. Erfahren Sie mehr über die Verbindung der Klimaterroristen zu merkwürdigen sexuellen Randgruppen im Dossier unserer aktuellen COMPACT-Ausgabe mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.



Das EU-Parlament hat den durch die Abberufung der unter Korruptionsverdacht stehenden griechischen Sozialistin Eva Kaili vakant gewordenen Posten des Parlaments-Vizepräsidenten mit einem extremistischen LGBTQ-Aktivisten besetzt. Es handelt sich um den luxemburgischen Sozialisten Marc Angel, der zuvor durch seine aggressive Verurteilung des ungarischen Kinderschutzgesetzes aufgefallen war. Dieser gewann die Wahl im zweiten Durchgang mit 307 von 590 Stimmen.

Bock zum Gärtner gemacht

Eine klare Fehlbesetzung auch dahingehend, dass der Brüsseler Katar-Korruptionsskandal, bis jetzt zumindest, ausschließlich ein von sozialistischen Politikern verursachter ist, stammen bislang doch alle Hauptbeschuldigten aus dieser Parteienfamilie.

Die wahren Ziele von Grünen und Klima-Terroristen: Die Vollstreckung des Morgenthau-Plans! In COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur – Die heimliche Agenda der Grünen“ reißen wir der Öko-Partei und ihrem „bewaffneten Arm“ (Julian Reichelt) die Maske vom Gesicht und enthüllen die wahren Ziele der Klima-Agenda: Deindustrialisierung und ökonomische Erdrosselung im Dienste des Great Reset. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 8,80 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (24. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Öko-Diktatur“.

Mit der Ernennung Angels leistete sich die EU eine Provokation im Sinne der Diversity-Diktatur: Schließlich setzt sich doch Angel ständig für die Frühsexualisierung von Kindern ein, indem sie so früh wie möglich in Schulen über Trans- und Geschlechtsidentitäten aufgeklärt werden sollen.

Ein Sozialist gegen Ungarn

Die Ernennung des extremistischen LGBTQ-Extremisten wurde durch eine linke Mehrheit im EU-Parlament (EP) ermöglicht. Kein Wunder: So ist der luxemburgische sozialdemokratische EU-Abgeordnete besonders stolz darauf, dass er an vorderster Front Brüssels Agenda gegen ungarische und polnische Kinderschutzmaßnahmen unterstützt. Er zeigte sich hocherfreut darüber, dass die EU- Kommission deshalb Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und Polen ankündigte, die der Sozialist aus Luxemburg zuvor vehement eingefordert hatte.

Auf seiner Facebook-Seite bekannte der linke Politiker freimütig seine Freundschaft zum maltesischen LGBTQ-Aktivisten Cyrus Engerer. Dieser, Vertreter der Sozialistischen Partei Maltas in Brüssel, wurde auf zwei Jahre Bewährung verurteilt, weil er mit voller Absicht Rache-Pornos vom Partners seines Ex-Mannes, der sich von ihm getrennt hatte, verbreitet hatte.

Angel will, dass LGBTQ-Erziehung für Kinder sehr früh beginnen soll. In einem großen Interview mit dem EP-Präsidenten sagte er, es sei äußerst wichtig, LGBTQ-Bildung in Schulen in allen Mitgliedstaaten zu installieren, um so ein umfassendes Bild von Trans- und Geschlechtsidentitäten sowie Intersexualität zu bekommen. Ihm zufolge sollte dieses Wissen allen Menschen jeglichen Alters zur Verfügung gestellt werden, um LGBTQ-Themen sehr früh in Schulen zu unterrichten.

Der LGBTQ-Narr

In einem Facebook-Post, in dem er das ungarische Kinderschutzgesetz kritisierte, prahlte er damit, dass er ein Video für von der Pride-Parade in Luxemburg gedreht habe, welches auf einem Kinderkanal ausgestrahlt wurde.

Selbstverständlich hält es der luxemburgische LGBTQ-Politiker für einen großen Erfolg, dass das Europäische Parlament die EU zur LGBTQ-Zone erklärt hat, was seiner Meinung nach eine starke Botschaft gegen Polen und Ungarn ist. Angel achtet auch darauf, die Regenbogenideologie mit seinem äußeren Erscheinungsbild ständig zu fördern: Er trägt seine LGBTQ-Flagge, welche Transvestiten und Transgender-Menschen propagiert, fast überall bei sich und verkleidet sich sogar mit anderen LGBTQ-Accessoires.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

Erfahren Sie mehr über die Verbindung der Klimaterroristen zu merkwürdigen sexuellen Randgruppen im Dossier unserer aktuellen COMPACT-Ausgabe mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“. Hier mehr erfahren.